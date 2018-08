Geschwindigkeit reduzieren

Kai-Uwe Krakau

Werneuchen Auf der Bundesstraße 158 soll im Bereich Werneuchen Ost und Werftpfuhl die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 70 auf 50 Kilometer pro Stunde reduziert werden.

Einen entsprechenden Antrag der Fraktion UWW/Die Unabhängigen hatte die Stadtverordnetenversammlung Werneuchen in ihrer jüngsten Sitzung mit 15 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen beschlossen.

„In diesem Abschnitt gibt es jährlich zahlreiche Unfälle“, begründete Fraktionschef Uwe Scholz den politischen Vorstoß. Teilweise würden dabei Menschen schwer verletzt. Mit der Reduzierung der Geschwindigkeit wolle man dazu beitragen, dass es weniger Unfälle gibt, so Scholz. Darüber hinaus hätten die Anwohner dann die Chance, relativ gefahrlos die Straße zu überqueren. Der Fraktionschef wies ferner darauf hin, dass die grünen Schilder am Straßenrand lediglich auf die Siedlungen hinweisen. „Die Autofahrer verringern deshalb nicht ihre Geschwindigkeit“.

In der Begründung der Beschlussvorlage heißt es, Geschwindigkeitsbeschränkungen könnten sich im Einzelfall schon dann empfehlen, wenn aufgrund unangemessener Geschwindigkeiten häufig gefährliche Verkehrssituationen festgestellt werden. Insbesondere sei dies der Fall, wo Fußgänger und Radfahrer im Längs- und Querverkehr in besonderer Weise gefährdet sind.

In dem Bereich zwischen Werneuchen Ost und Werftpfuhl gibt es weder einen Fuß- noch einen Radweg. Wer dort unterwegs sei, stehe bei einer Geschwindigkeit von 70 Kilometer pro Stunde direkt am Fahrbahnrand. „Bei einer Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer pro Stunde auf der Bundesstraße wird den Kraftfahrern an den Einmündungen Beiersdorf, Hirschfelde und Werneuchen Ost die Auffahrt auf die B 158 gefahrenfreier ermöglicht“, heißt es.

Die Fraktion UWW/Die Unabhängigen nennt auch ein Beispiel aus der Region. So sei in den vergangenen Monaten auf der Bundesstraße 273 eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 50 km/h im Zusammenhang mit den grünen Ortshinweisschildern in Schmachtenhagen Ost und Stolzenhagen vorgenommen worden. Dies sollte man aufgreifen und somit auch in Werneuchen die Verkehrssicherheit erhöhen, so die die Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung.

Für die SPD-Fraktion unterstützte der Vorsitzende Thomas Gill in der Diskussion die Vorlage. „Ich befürchte, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagte der Werneuchener. Er erinnerte daran, dass man als Kommune schon seit vielen Jahren einen Radweg in Richtung Tiefensee fordert. Es gebe diesbezüglich eine „dringende Notwendigkeit“, so der Sozialdemokrat.

Vor drei Jahren hatte die Stadtverordnetenversammlung zuletzt in Schreiben an den Landesbetrieb für Straßenwesen, den Kreistag Barnim und die Ministerien für Infrastruktur und Landesplanung sowie Wirtschaft und Energie auf das Problem aufmerksam gemacht. Damals ging es vorrangig um einen Radweg zwischen Werneuchen und dem Abzweig L 337 in Richtung Prötzel (Märkisch-Oderland).

Der betreffende Abschnitt war bereits in der Bedarfsplanung für die Jahre 2007 bis 2011 verankert. Dann sei das Projekt jedoch teurer geworden und damit wieder im Aktenschrank verschwunden, hieß es aus dem Rathaus. Man wolle deshalb erreichen, dass der Abschnitt fertiggestellt wird.

In der Resolution hatten die Stadtverordneten 2015 zahlreiche Argumente aufgelistet, die für einen kurzfristigen Planungsbeginn und einen zeitnahen Bau des Radweges sprechen. So nehme der Verkehr auf der „Rennpiste“ nach Polen seit Jahren kontinuierlich zu. Auch die touristische Bedeutung der Region für Tagesausflügler wurde betont.

Der Antrag auf Geschwindigkeitsreduzierung auf der B 158 soll nun bei den zuständigen Behörden gestellt werden.