Geocaching in Schwedt

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Sommerzeit – spannende Zeit für Fans des Geochaings. Geocaching, auf Deutsch auch GPS-Schnitzeljagd genannt, ist eine Art Schatzsuche. Die Verstecke werden anhand geographischer Koordinaten im Internet veröffentlicht und können anschließend mithilfe eines GPS-Empfängers gesucht werden. „Die Jagd ist eröffnet. Alle Schwedter Abenteurer sind zu einer Schatzsuche eingeladen“, bestätigt Juliane Eisenblätter von der Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt am Mittwoch. „Zehn Schätze sind in der Schwedter Innenstadt versteckt worden und warten darauf, von meisterhaften Detektiven gefunden zu werden.“

Die Schwedter Schnitzeljagd 2.0 wird von der WOBAG und der AG-City, der Vereinigung der Innenstadthändler, organisiert und geht schon in die dritte Runde. In den zurückliegenden zwei Jahren waren die Caches genannten Fundstücke überall in Schwedt verteilt und die Sucher mussten Buchstaben finden, um das Lösungswort zu erhalten.

In diesem Jahr gibt es einige Neuerungen. Die Organisatoren dachten sich ein Puzzle-Cache aus – bestehend aus zehn Punkten, die auf der Stadtkarte eingetragen werden und eine Form ergeben. Die Form ist dieses Jahr das Lösungswort. Wichtigste Voraussetzung für die Schatzsuche ist ein GPS-taugliches Mobilgerät. Das kann ein Smartphone mit einer entsprechenden App sein.

Profis verwenden spezielle GPS-Empfänger, die robuster sind, die gesuchte Position genauer orten, aber auch mehrere Hundert Euro kosten können. GPS steht für Global Positioning System. Es bestimmt den Standort des Nutzers mit Satelliten-Signalen, die ursprünglich nur für die militärische Nutzung gedacht waren. Die Geräte geben den Standort als Koordinaten bezogen auf die Längen- und Breitengrade an. So kann man jeden Punkt auf der Erdkugel genau beschreiben.

Unter allen Einsendern werden von den Veranstaltern wieder attraktive Preise verlost. Dem Sieger winken 250 Euro in bar, die die Wohnungsbaugenossenschaft Schwedt spendiert. Der 2. Platz erhält ein Premierenabo der Uckermärkischen Bühnen Schwedt für die Spielzeit 2018/2019 im Wert von 240 Euro. Und für den 3. Platz gibt es einen tollen Wertgutschein für das Aquarium im Wert von 50 Euro.

Die Schatzsuche läuft bis zum 31. August und bietet viele Möglichkeiten die Nationalparkstadt Schwedt für sich zu entdecken.

„Wer mitmachen möchte, unabhängig davon ob Wobag-Mieter, Schwedter oder Urlauber, kann sich dazu im Internet unter www.wobag-schwedt.de, auf der Facebookseite der WOBAG Schwedt, der AG-City oder direkt in den Geschäftsstellen informieren“, erklärt Juliane Eisenblätter.