Oder-Spree-Bauern fehlen 49 000 Tonnen Getreide

Beeskow Im Landkreis werden in diesem Jahr wohl nur 117 000 Tonnen Getreide geerntet. Diese Menge nannte jetzt der Kreisbauernverband. Üblich wären 166 000 Tonnen gewesen. Die durchschnittliche Verlust der Landwirte liegt damit bei 30 Prozent. Beim Raps fehlen nach Angaben des Kreisbauernverbandes 10 000 Tonnen. Die Erntemenge liegt damit um 40 Prozent unter dem Durchschnitt. „Alleine für den Landkreis ergeben sich daraus Ertragsausfälle von fünf Millionen Euro beim Getreide und drei Millionen beim Raps“, heißt es in einer Pressemitteilung des Verbandes.

Noch extremer sei die Situation auf den Wiesen und Weiden sowie beim Ackerfutter, welches üblicherweise für Milch- und Mutterkühe angebaut wird. Die Erntemenge lag schon beim ersten Schnitt nur bei 50 Prozent der üblichen Ernte, der 2. und 3. Schnitt fielen fast komplett aus. Einige Bauern könnten noch auf Restfutter aus dem Vorjahr zurückgreifen.

Ein Wetterumschwung mit mehr Regen könnte nach Verbandseinschätzung dafür sorgen, dass wenigstens die anstehende Maisernte noch halbwegs Erträge bringt. Von einer guten Ernte sei man aber auch dort „meilenweit entfernt“. Der Mais sei viel zu klein, die Kolben nur rudimentär ausgebildet und würden am Ende kaum Energie bringen. Die fehlende Energie in der Silage führe dazu, dass die Milchleistung der Kühe sinkt und weniger Milch erzeugt wird.

Für die Tierhalter stelle sich jetzt die Frage, wie lange ihr Futter reicht. Die ersten hätten bereits reagiert und Tiere verkauft. Weitere werden folgen. Die Tierzahlen bei Rindern und Schweinen, die ohnehin in Brandenburg schon die niedrigsten seit 1990 seien, werden in den nächsten Monaten weiter sinken.

Der Kreisbauernverband schätzt ein, dass die Lage in den Landwirtschaftsbetrieben so ernst wie noch nie seit der Wiedervereinigung ist. Die vom Land angeboten Dürrehilfen in Höhe von fünf Millionen Euro würden da nicht viel bewirken.

Der Verband fordert die Möglichkeit einer Mehrgefahrenversicherung, die von Hagel über Sturm, Starkregen, Frost und Dürre reicht. In anderen EU-Ländern sei dies möglich. Sinnvoll wäre zudem die Einrichtung einer risikofreien Steuerrücklage.