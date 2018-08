Jetzt aber ab in die Ferien

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Ab in die Ferien, hieß es am Mittwoch für neun Kinder, die bisher nie im Leben oder erst sehr selten wirklich Urlaub gemacht haben. Die Volkssolidarität reist mit den Mädchen und Jungen aus arnmen Familien für eine Woche in die Lüneburger Heide.

Diese Ferienkinder aus Angermünde, Schwedt, Vierraden, Groß Pinnow und Hohenselchow mussten früh aufstehen. am Mittwoch. Um 7.30 Uhr sollte ihr Bus vom „Haus der Familie“ ins Ferienglück starten. Neun Kinder und ihre Betreuer von der Volkssolidarität gingen auf die fast 500 Kilometer lange Tour in die Lüneburger Heide, nachdem die Koffer und Rucksäcke verpackt und die Sitzplätze verteilt waren.

Das wird ein Urlaub auf dem Bauernhof in Holtum (Geest) mit vielen Überraschungen. Auf dem Hof gibt es Pferde. Geplant ist ein Besuch im Serengeti Park. Im Park leben 1500 Tiere, darunter Giraffen, Affen und Löwen. es gibt mehr als 40 Fahrgeschäfte und Shows. Die Vorfreude darauf ist groß bei den Kindern. Ebenso auf den Besuch im Heidepark Soltau, dem zweitgrößten deutschen Freizeit- und Themenpark. Die Kinder erleben und teilen in dieser Ferienzeit soziale, kulturelle und sportliche Erlebnisse, die ihnen sonst nicht immer zugänglich sind.

„Oftmals ist diese Ferienfreizeit für die Kinder die einzige Möglichkeit einer sinnvollen Feriengestaltung, beziehungsweise erstmals einen Urlaub zu verbringen“, erklärt Julia Rose. Die Kinder kommen aus armen Familien wo jeder Cent dreimal umgedreht werden muss, ehe er ausgegeben wird.

Auch Doreen Hagen kann ihre Tochter diesmal mit in den Urlaub schicken. Sie und ihre Tochter müssen mit ungefähr 600 Euro im Monat auskommen. Da sind Unterhalt und Kindergeld schon eingerechnet. Monat für Monat eine kleine Summe Geld für den Eigenanteil an den Fahrtkosten zurückzulegen ist ihr schwer gefallen. Aber sie hat es geschafft. „Ein paar neue Kleidungsstücke mussten wir auch noch kaufen. Die Kinder wachsen so schnell.“ Aber die Freude, dass Laura-Lilli ein paar unbeschwerte Tage Ferien fern ab vom Alltag genießen kann überwiegt – bei Mutter und Tochter.

Die Ferienfahrt wird zum größten Teil mit Spenden finanziert. Einige Familien haben einen Zuschuss vom Jobcenter erhalten- dieser deckt jedoch nicht die Gesamtkosten der Ferienfahrt. Das sind pro Kind rund 260 Euro. Die Eltern zahlen einen Eigenanteil.

Überraschend für die Mädchen und Jungen tauchten vor der Abfahrt Thomas Roy und Präsident Thomas Klausnitzer vom Rotary Club auf. Der Präsident überreicht Julia Rose von der Volkssolidarität symbolisch einen Scheck über 1000 Euro. „Damit deckt Rotary die Unterkunftskosten“, sagt Julia Rose erfreut. „Das ist eine großzügige Spende“, bedankt sie sich bei den beiden Club-Vertretern. Thomas Klausnitzer erklärt: „Kindern und Jugendlichen gehört unsere besondere Aufmerksamkeit. Wir helfen mit verschiedenen Projekten in der Region. Natürlich gibt es Hilfen vom Staat, die decken aber nicht alles ab, was nötig ist. Vielen Familien fehlt das Geld, um die Restsumme für so einen kleinen Urlaub aufzubringen. Da freut es uns, dass wir helfen können.“

Die Mitarbeiter um Julia Rose betreuen ungefähr 60 Familien mit Kindern in ihrem Bereich. In Abstimmung mit dem Jugendamt und je nach Interesse der Eltern werden die Ferienkinder ausgewählt.