Schuster mit neuem Altstadt-Vorschlag

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Mit einem neuen Vorschlag zur Verkehrsorganisation in der Altstadt hat Stadtverordnetenvorsitzender Steffen Schuster (Pro Strausberg/UfW) neue Diskussionen im zeitweiligen Ausschuss zur Aufenthaltsqualität in der Altstadt provoziert. „Ich sehe große Probleme für die Änderung des geltenden Beschlusses, damit der Poller runtergefahren wird. Die Forderung war doch: Unterbinden des Durchgangsverkehrs, Vermeidung einer Sperrung für den Kfz-Verkehr, alle Geschäfte und Wohnhäuser sollten mit dem Auto erreicht werden können“, legte Schuster noch einmal die Ausgangslage dar. „Für mich sind die Maßnahmen der Stadtmöblierung und Verschwenkung der Straße gescheitert, ich sehe nicht, dass sie ihr Ziel erreicht hätten. Vielleicht sollten wir jetzt komplett neu denken: Man kann über die Müncheberger Straße in der Mitte in die Große Straße einfahren und nach links und rechts in Einbahnstraßenregelung durchfahren. So ist jedes Haus mit dem Auto erreichbar, man kann links und rechts der Fahrbahn parken, und der Durchgangsverkehr ist unterbunden.“ Es seien jetzt schon zu viele Verkehrsschilder aufgestellt, die überforderten viele Fahrer. Man müsse zur Kenntnis nehmen, dass alle Bemühungen mit Pollern und Möbeln nicht den Effekt gebracht hätten. Deshalb sollte man einmal über diese ganz neue Variante reden: „Dafür könnte man in der Stadtverordnetenversammlung eher eine Mehrheit finden.“

Umgehend erntete Schuster Widerspruch. Meinhard Tietz (Linke), der stellvertretende Ausschussvorsitzende, sagte, die Große Straße sei nur von der August-Bebel-Straße einsehbar: „Aber dann von dort nicht befahrbar? Wie wollen wir die Kunden zu den Geschäften locken, wenn wir den gesamten Verkehr über die Müncheberger Straße in die Altstadt schicken?“ Was der Ausschuss nie wollte: Die Große Straße in zwei Teile zerhacken. Auch Anwohnerin und Praxisinhaberin Siegrid Böhme widersprach: „Man fährt doch durch die Tore in eine Altstadt. Wenn auch das Wriezener und das Landsberger Tor nur noch symbolisch existieren, so muss man doch über sie in die Altstadt fahren können.“ Ausschussvorsitzender Daniel Krebs (CDU): „Die Variante von Steffen Schuster kostet zu viel Zeit, die Zeit haben die Gewerbetreibenden nicht mehr. Viele stehen vor dem Aus. Fakt ist, dass wir den Poller so schnell wie möglich nach unten kriegen müssen.“ (js)