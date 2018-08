Eddies Geschichte

Christian Bangel

Frankfurt (Oder) Von Christian Bangel

Ich schwärme gerade so oft von Frankfurt an der Oder. Von der Uni, der Aufbruchsstimmung. Aber natürlich gibt es auch das andere Frankfurt. Das harte, das der scheinbar oder wirklich Abgehängten. Jenes Frankfurt, in der die Geschichte des kleinen Jungen spielt, der hier Eddie heißen soll.

Eddie war ein Mitschüler des Sohnes einer Bekannten. Ein siebenjähriger Junge, der etwas schielte und oft zappelte, aber anderen gegenüber sehr lieb war. Was sein Problem war, erkannte man an seiner Kleidung: Es war seine Familie. Viele seiner sieben Geschwister hatten seine löchrigen Klamotten vor ihm tragen müssen. Und selten waren sie gewaschen. Eddie hatte fast immer Hunger. Da es das Schulfrühstück noch nicht gab, teilten die anderen Kinder aus der Klasse oft ihr Pausenbrot mit ihm. Sie waren nicht gemein, sie halfen ihm, aber sie hielten ihn auch auf Abstand. Zu Geburtstagen wurde er nicht eingeladen, auch als Schlafgast wollte ihn kaum jemand haben.

Als sich Eddies eigener Geburtstag näherte, fragte ihn die Lehrerin, was er sich wünsche. Verwundert antwortete er, dass er nie Geschenke bekomme. Meine Bekannte schrieb daraufhin die Eltern der Klasse an. Alle gaben etwas Geld dazu, auch die ärmsten. Eddie bekam ein Buch, ein Auto und Süßigkeiten. Er stopfte den Süßkram sofort in sich hinein. Er war zu keiner anderen Reaktion fähig. Es waren wohl die ersten Geschenke seines Lebens gewesen.

Irgendwann nahm das Jugendamt Eddie in seine Obhut. Seine Mutter, eine große Frau mit lauter Stimme, kommentierte das mit den Worten: „Soll er doch gehen“. Danach war Eddie an einer anderen Schule, meine Bekannte hörte nichts mehr von ihm. Wenn er noch lebt, ist er heute ein Teenager. Dann sucht er gerade nach den richtigen Wegen. Mögen seine Wunden verheilen, so gut es geht.

Frankfurts Geschichte elek-trisiert viele in Deutschland. Die arme Stadt, in der nicht Hass um sich greift, sondern Offenheit. Doch um sie zu verstehen, muss auch das Schicksal von Eddie und seinesgleichen erzählt werden. Von denen, die ihn fallen ließen. Und jenen, die ihm, ganz diskret, helfen.

Christian Bangel ist Chef vom Dienst von Zeit Online in Berlin, ist geboren in Frankfurt (Oder) und schrieb den Roman „Oder Florida“