Freiwillige Feuerwehr löscht Durst der Bäume

René Matschkowiak, Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) „Wasser marsch“ hieß es am Dienstag gegen 18 Uhr im Lennépark. Im Einsatz war die Freiwillige Feuerwehr Booßen, die mit 750 Liter Wasser anrückte, um den Durst der Bäume zu löschen. Gezielt richtete Feuerwehrfrau Jessica Schütze den Wasserstrahl auf die jungen Bäume. Diese haben die Hilfe besonders nötig, weil sie mit ihrem Wurzelwerk noch nicht so tief in der Erde verankert sind, bestätigt Ricky Käks, Baumpflege-Koordinator im Amt für Tief-, Straßenbau und Grünflächen. „Wir haben zwar Pflegeverträge über drei Jahre für Neuanpflanzungen“, sagt er, „derzeit hilft aber auch zusätzliches Wasser.“

Das findet auch die Bürgerinitiative um Sonja Gudlowski, deren Mitglieder während des Feuerwehreinsatzes mit Mülltüten durch den Park zogen, um Abfall und Unrat zu beseitigen. Nachdem die ersten 750 Liter Wasser vergossen waren, wurde das Fahrzeug am Hydranten sogar noch einmal nachgeladen.

Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und Hitze, wurde neben dem städtischen Bauhof auch eine zusätzliche Firma damit beauftragt, die Straßenbäume regelmäßig zu wässern, sagt Ricky Käks. Ideal seien 80 bis 100.Liter für einen Baum. Anwohner, die selbst zum Wassereimer greifen wollen, bittet er, darauf zu achten, dass das Wasser langsam versickert und nicht nur oberflächlich abläuft.

Für eine kontinuierliche Wasserabgabe sorgen auch die Bewässerungssäcke, die an einigen Bäume, beispielsweise in der Hamburger Straße oder in der Lennéstraße angebracht wurden. Sie fassen 60 Liter Wasser und geben dieses tröpfchenweise ab, so der Experte. Auf diese Weise lasse sich der Pflegeaufwand wenigstens etwas reduzieren.