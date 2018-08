Kleine Traumhäuser im Märkischen

Mathias Hausding

Potsdam (MOZ) Seit fast auf den Tag genau zehn Jahren krempelt das US-Unternehmen Airbnb weltweit die Tourismuswirtschaft um. Auch in Brandenburg legte das Start-up zuletzt kräftig zu.

Christiane Erdmann aus Fürstenberg/Havel ist seit zwei Jahren als Gastgeberin dabei. Unter der Überschrift „Einfach romantisch“ vermietet die Campingplatz-Betreiberin am Ufer des Großen Wentowsees einen umgebauten Schäferwagen. „Über Airbnb finden mich auch Leute, die gar nicht an Camping denken, sondern einfach was Besonderes suchen“, sagt Christiane Erdmann. „Immer mehr Menschen wollen nicht in 0815-Ferienwohnungen Urlaub machen. Aber auf Komfort verzichten möchten sie auch nicht.“

Als Gastgeberin schätzt sie an Airbnb neben der Reichweite des Portals den unkomplizierten Bezahlvorgang sowie eine gewisse Sicherheit und Transparenz. Wenn ein Gast kurzfristig storniert, geht sie bei klassischen Reservierungen meist leer aus, bei Airbnb hingegen muss der Gast einen Teil der Summe bezahlen. Und wenn ein Gast, was leider vorkommt, das Quartier wie einen Saustall hinterlässt, kann sie über ein Bewertungssystem zumindest andere vor ihm warnen.

Es ist wohl die Summe vieler solcher Punkte, die Airbnb so erfolgreich macht. Am 11. August 2008 ging es in San Francisco mit „Air bed and breakfast“ – Luftmatratze und Frühstück – los. In erster Linie junge Menschen sollten die Chance haben, für ein paar Tage irgendwo billig Unterschlupf zu finden.

Die Quartiergeber erhielten auf die Art einen Zuschuss zu ihrer Miete. Von der charmanten Grundidee hat sich Airbnb längst entfernt, ist nun ein Tourismusanbieter mit ausgefeiltem Konzept, der von Gästen happige „Service-Gebühren“ kassiert und vielerorts die Hotelbranche das Fürchten lehrt. Auf 27 Milliarden Euro schätzen Investoren den Wert der in 191 Ländern aktiven Firma. Metropolen wie Berlin haben längst Gesetze gegen Airbnb verabschiedet, weil massenhaft Wohnungen dem Mietmarkt entzogen und in Ferienquartiere umgewandelt wurden.

In Brandenburg gibt es dar-über bislang keine Klagen. Hier ist Airbnb ein Nischenanbieter mit oft sehr originellen Unterkünften. Geschmackvoll renovierte Landhäuser sind ebenso im Angebot wie Baumhäuser mit Seeblick oder ein ehemaliger Wasserturm am Park Sanssouci. Wer Glück hat, landet sogar in den Wochenendhäusern regional bekannter Künstler, die ihr Reich an zahlende Gäste abtreten, wenn sie es gerade nicht nutzen. Der Zuspruch wächst auf jeden Fall. In den landesweit 1900 Quartieren gab es 2017 rund 40 000 Gästeankünfte, ein plus von 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie Airbnb mitteilt. Die regionale Tourismuswirtschaft beobachtet das ganz entspannt. „Airbnb ist kein Problem für uns. Wir wollen mehr Gäste in der Region. Wenn das Unternehmen zu einer guten Auslastung hiesiger Ferienwohnungen beiträgt, haben wir das gern“, sagt Rüdiger Thunemann, Chef der Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft Barnim (Wito). Ganz allein ist Airbnb auf dem modernen Markt für die Ferienhausvermietung übrigens nicht. Das Berliner Start-up Wimdu verfolgt einen ähnlichen Ansatz, sieht sich aber eher als Plattform für die Vermietung reiner Ferienhäuser. Wimdu hat derzeit in der Mark nach eigenen Angaben bei steigender Tendenz rund 1200 Betten von 275 Anbietern online.