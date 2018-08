Beweismittel zum Kaiserbad gesucht

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Gesucht werden Augenzeugen – und Beweismittel. Es geht um einen Tatort mitten in der Stadt. Im Park am Weidendamm. Nein, nicht die Polizei bittet um Mithilfe in diesem etwas vertrackten Fall. Es sind das Museum und das Kanaltheater, die sich an die Eberswalder wenden. Gemeinsam wollen sie versuchen, das „Schicksal“ des Kaiserbads aufzuklären. Mit dem „Tatort Lücke“, Nummer vier, wollen sie am 25. August den rätselhaften Fall knacken.

Doch noch sind sie von der Lösung ein Stück entfernt. Die Spurensuche nach dem einstigen Dampfbad und Hotel an der Schwärze läuft auf Hochtouren. Im Zuge der Ermittlungen des Stadtkrimis ergeht ein Aufruf an die Bürger: „Hat jemand Material auf seinem Dachboden? Von Servietten, Speisekarten, Briefpapier, Fotos bis hin zu Gläsern oder Flaschen aus dem Kaiserbad ist alles willkommen“, so die „Chefermittler“ von Museum und Kanaltheater. „Weiß jemand, ob eigene Vorfahren im Kaiserbad logiert oder gearbeitet haben?“, fragen sie. Von Interesse seien auch Geschichten, Anekdoten, persönliche Erlebnisse.

Viel mehr als die „Eckdaten“ sei über das Kaiserbad nicht bekannt, bestätigt Museumsleiterin Birgit Klitzke, in deren Fundus sich lediglich wenige Ansichtskarten befinden. Zum Stand der Ermittlungen informiert das Team: Das Kaiserbad war 1888/89 als Dampfbad und Hotel errichtet worden. An der damaligen „Promenade“ im heutigen Park am Weidendamm (die offizielle Adresse lautete Pfeilstraße 20/22). Um die Jahrhundertwende war es „das Modernste, was Eberswalde zu jener Zeit zu bieten hatte“, so Klitzke. Das Bad war mit Wannen, Duschbädern, einem römisch-irischen Bad, einem russischen Dampfbad sowie Kneippschen Anlagen ausgestattet. Eine Art Wellness-Tempel des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts also. Das Kaiserbad war – ebenso wie das benachbarte „Wiener Café“ – von Maurermeister Gustav Nelzow errichtet worden, der später auf tragische Weise bei einem Unfall ums Leben kam. Erster Pächter von Bad und Hotel war Wilhelm Schüttler, 1896 übernahm der Naturheilkundige Georg Remelé den Betrieb (zwei Jahre später führte er auch das Sanatorium am Drachenkopf weiter).

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde aus dem Kaiserbad die Gastwirtschaft „Deutsches Haus“, nach 1954 schließlich das Tanzlokal „Haus der Einheit“. Völlig baufällig wurde es schließlich 1970/71 abgerissen.

Für Hinweise, Dokumente, Fundstücke bitte im Museum melden, per E-Mail an kontakt@tatortluecke.de oder auch www.moz.de