Deichfuß wird frisch geputzt

Schotterwechsel am Deichfuß: Zwischen Güstebieser und Zelliner Loose sind Silvio Schneller (r) und Rainer Gaster vom Deichverband dabei, den alten, verkrauteten Schotter auszubauen. Am Einleitbauwerk Güstebieser Loose lagert bereits frisches Schottermatrial, das als Filter neu verbaut wird. © Foto: Ulf Grieger

An der Stillen Oder bei Altglietzen: Um das Wasser wegen der Dürre länger im Bruch zu halten, wird nicht, wie sonst, entgegen der Strömung gekrautet, sondern mit dem Strom. Mancherorts, wie an der Wriezener Alten Oder, werden lediglich Schneisen geschnitten, um die Strömung bewusst zu verlangsamen. Zwischen Alttornow und Altranft wird derzeit nicht gekrautet. Dort ist später eine Grundräumung vorgesehen. © Foto: Heike Jänicke

Ulf Grieger

Seelow/Wriezen (MOZ) Auf Grund der Witterung sind die Schöpfwerke im Oderbruch mit Ausnahme der großen abgeschaltet. Über den Durchleiter Reitwein, den Heber Kienitz und das Einleitbauwerk Güstebieser Loose kommt frisches Oderwasser ins Bruch. An den Gräben und am Deich wird gearbeitet.

Die zweite Deichmahd beginnt am 20 August. Noch sieht die Grasnarbe auf dem 70 Kilometer langen Deichabschnitt in Märkisch-Oderland vital aus. „Die vereinzelten Regenfälle kamen günstig“, sagt Axel Hulitschke, Verbandsingenieur des Gewässer- und Deichverbandes Oderbruch (Gedo). Gearbeitet wird trotzdem am Deich.

Der Verband nutzt die niedrigen Wasserstände, um den Deichfuß zu reinigen. Dort, am Ausgang der Sickerlinie, hat sich seit dem Neubau der Hochwasserschutzanlage viel Kraut in die Filterschicht gesetzt. Diese Sickerlinie, die mit ihrem Druckausgleich wesentlich zur Standsicherheit des Deiches beiträgt, endet stellenweise in Drainageröhren, wie unterhalb von Zollbrücke. Oder in einem Schotterstreifen, wie oberhalb des Güstebieser Looser Fährweges. Dort wird der verschlammte Schotter herausgenommen und durch neuen ersetzt. Die Bedeutung des Druckausgleichs, gerade bei lang anhaltenden Sommerhochwassern war 1997 deutlich geworden.

Unter besonderer Beobachtung hat der Deichverband die Abschnitte, in denen zum Schutz vor Biberbauten der Deich mit Stahlgittermatten und Spundwänden gesichert wurde, informiert Gedo-Chef Martin Porath. Hinweise niederländischer Deichexperten hätten ergeben, dass mit den Gittermatten zwar die Biberbaugefahr gebannt ist. Nachweislich schaffe es aber die Bisamratte, dort einzudringen. Dann sei es schwer, unter den eingewachsenen Gittermatten diesen Bauten festzustellen., „Wir beobachten das genau. Es gibt keinen Grund zur Panik. Aber man darf sich auch nicht in falscher Sicherheit wiegen. Auch Bisamratten können große, für den Deich gefährliche Baue anlegen“, so Porath.

Abgeschlossen wurde die Fahrbahnmarkierung auf dem Deichverteidigungsweg. Die großen, weißen Zahlen ermöglichen eine leichte Orientierung bei der Deichverteidigung.

Im Bereich der Gewässer zweiter Ordnung sind zwei Arbeitstrupps des Gedo dabei, vom Ufer aus zu krauten. Das ist im Bereich Reitwein/Sachsendorf und Neuküstrinchen/Neurüdnitz der Falle. Ab Mittwoch wird die Güstebieser Alte Oder vom Boot aus gekrautet. In der Volzine bei Thöringswerder, dem Schleusengraben, die Gusower Alten Oder und ab nächster Woche auch der Strom bei Manschnow. Generell gilt, dass bei der wechselseitigen Wasserregulierung, die durch das elektronische Regulierungssystem viel besser funktioniert als vorher, aktuell darauf geachtet wird, dass das Oderbruch nicht leer gepumpt wird.

Der massive Krautaufwuchs hift sogar dabei, das Wasser länger im Bruch zu halten. Das kommt über den Durchleiter Reitwein mit einer Rekordmenge von zwei Kubikmetern in der Sekunde sowie über das Einlassbauwerk Güstebieser Loose und den Heber bzw. die Pumpleitung Kienitz ins Bruch. Das Krautungsregime richtet sich danach, erläutert Hulischke. So werde extra mit der Strömung gekrautet, was dazu führt, dass das Wasser mehr gestaut wird.

Auf Grund der großen Verdunstungsmenge hat das Oderbruch derzeit eine negative Wasserbilanz. Das heißt, es wird mehr ins Bruch gelassen, als am Wehr Hohensaaten wieder herauskommt. Allerdings muss der Abfluss gewährleistet werden, um bei Starkniederschlägen gewappnet zu sein.

Einige Abschnitte wie der Bereich zwischen Altranft und Alttornow werden derzeit noch gar nicht gekrautet. In der Wriezener Alten Oder werden nur Schneisen geschnitten. Das aus den Gewässern gewonnene Kraut wird in der Kompostieranlage Wriezen zu Humus. Der kommt wieder der Deichpflege zu Gute, indem das Material auf den besonders nährstoffarmen Dammabschnitten aufgebracht wird.