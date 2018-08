Bauarbeiten am Bahnhof verzögern sich

Marode, wenig attraktiv, schlichtweg in die Jahre gekommen: So präsentiert sich momentan der alte Bahnsteig. © Foto: Marco Winkler

Velten (MOZ) Fünf Millionen Euro Kosten. Zeitverzögerungen. Mehr Sperrungen als angedacht. Der Bahnhof Velten könnte sich zum langfristigen Ärgernis entwickeln – nicht nur für Bahnreisende, auch für Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD). Am Mittwoch besuchte sie die Baustelle.

Das Treffen mit Baumanager Mathias Gebauer von der Deutschen Bahn begann frostig (und dauerte nur eine gute halbe Stunde). „Es sind ungünstige Umstände, die Katze ist aus dem Sack“, so Gebauer. Gemeint sind, wie berichtet, mehrere Sperrungen, die sich bis 2019 ziehen. Grund sind Stahlprofile, die nicht rechtzeitig geliefert werden. „Stahlwerke arbeiten am Limit“, so Gebauer. Bei der zuständigen Baufirma sieht er kein Verschulden. Für Hübner ist das dennoch eine „bittere Pille“. „Uns wurde zugesichert, dass im September alles fertig ist.“

Von einer neuen Überführung ist noch nichts zu sehen. Eigentlich sollte sie schon stehen. Mitte August soll aber, wie geplant, zumindest der Bahnsteig fertig sein (die Strecke wird dann vorerst freigeben), Anfang September das Gerüst für die Überführung stehen. Im September folgt der erste Treppenturm. In den Herbstferien bekomme laut Gebauer der Bahnsteig ein Dach, im Laufe des Jahres folgen die weiteren zwei Türme. Genaue Zeitpläne für die dafür nötigen Sperrungen gibt es nicht. „Wir hoffen, Ende des Jahres fertig zu sein“, drückt sich Gebauer vorsichtig aus. Ein Datum, wann die neue Überführung in Betrieb gehen kann, nennt er erst gar nicht. Frühjahr 2019, lautet die offizielle Aussage. „Wir müssen eruieren, welche Möglichkeiten für dafür benötigte Sperrungen wir haben“, so Gebauer. Fakt: Es wird dann erneut zur zehntägigen Vollsperrung des Bahnverkehrs kommen. „Wir könnten uns vorstellen, das in den Osterferien zu machen.“ Zu der Zeit (18. April) beginnt in Wittstock die Landesgartenschau, die auch der Prignitz-Express anfährt. Ob direkt zum Start die Strecke gesperrt wird, lässt Gebauer offen. Klingt wie: eher nicht. Weitere Verzögerungen bahnen sich an. Hübner: „Das kann nicht sein, bei aller Liebe zur Landesgartenschau, hier geht es um den Berufsverkehr.“

Die graue Überführung („Galgen“) wird den Veltenern also etwas länger erhalten bleiben. Der Abriss folgt, wenn erste Bahnkunden den Neubau betreten.