Ein Kilometer Beton pro Tag

Bernhard Schwiete

Storkow/Spreenhagen (MOZ) Bauarbeiten auf der A 12 auf Höhe Storkow und Spreenhagen waren in den vergangenen Jahren ein gewohntes Bild. In wenigen Wochen ist damit Schluss.Die Arbeit an den letzten fehlenden Kilometern neuer Autobahn geht in die Schlussphase.

Zentimeter für Zentimeter wälzt sich das Ungetüm voran in Richtung Osten, und den angenehmsten Job von allen Beteiligten hat der Mann am Steuer des Betonfertigers. An seinem Arbeitsplatz weiß er ein Schatten spendendes Dach über sich. Die anderen Beteiligten sind bei gnadenloser Hitze der Sonne ausgesetzt – der Baggerfahrer zum Beispiel, der mit der Schaufel das angelieferte Betonmischgut auf dem Untergrund verteilt, bevor es vom Betonfertiger eingeebnet wird. Gebracht wird das Material von Lastwagen, die in einem mobilen Betonmischwerk nahe der Landesstraße in Richtung Rieplos befüllt werden. Oder der Kollege, dessen Aufgabe es ist, alle paar Meter mit metallenen Schablonen und einem Hammer dreistellige Zahlen in den zunächst noch weichen Beton zu klopfen.

Wenn die Dehnungsfugen in den Beton geschnitten sind, steht jede dieser Zahlen auf einem Abschnitt am Rande der Standspur. „Wenn wir eines Tages kleine Schäden entdecken, machen es uns die Zahlen leichter, zur Reparatur schnell wieder die richtige Stelle zu finden“, erläutert Bauüberwacher Thomas Mattuschka vom Landesbetrieb Straßenwesen. Bei den eventuellen Reparaturen soll es aber nur um Kleinigkeiten gehen. „Die neue Autobahn hält für die nächsten zwanzig bis dreißig Jahre“, kündigt Mattuschka an.

Nur wenige Tage ist der Betonfertiger im Einsatz. Vergangene Woche macht er seinen Weg aus Richtung Fürstenwalde bis vor die Anschlussstelle Storkow, diese Woche nun geht es aus Richtung Friedersdorf bis vor Storkow. Gearbeitet wird in dieser Phase rund um die Uhr, alle zwölf Stunden gibt es beim Personal einen Schichtwechsel. Einen Kilometer schafft der Fertiger pro Tag. Insgesamt ist der letzte Ausbau-Abschnitt sieben Kilometer lang, wobei im Bereich der Anschlussstelle Storkow, wo auch eine neue Brücke über den Hauptgraben errichtet worden ist, auf etwa einem Kilometer mit Asphalt statt mit Beton gearbeitet wird.

„Wenn wir dort den Betonfertiger einsetzen würden, hätten wir die Anschlussstelle jetzt schon sperren müssen“, erläutert Mattuschka. So aber könne man Aus- und Auffahrt noch bis 28. August offen halten. Erst dann ist gesperrt bis zur Freigabe des Ausbauabschnittes am 21. September. Für diesen Termin ist laut Mattuschka auch ein symbolischer Band-Durchschnitt geplant. Als Gast hoffe man auf einen hochrangigen Vertreter aus dem Bundesverkehrsministerium.

Wenn dieser dann zur Schere greift, eröffnet er eine neu errichtete Autobahn, die in gewisser Weise schon wieder veraltet ist. Mitsamt Standspur ist die Fahrbahn in jede Richtung künftig 11,50 Meter breit. Nach heutigen Maßstäben werden derartige Autobahnen mit zwei Fahrstreifen in jede Richtung eigentlich zwölf Meter breit gebaut. Bei der A 12 war dies nicht mehr möglich. Grund ist laut Mattuschka der geltende Planfeststellungsbeschluss, der schon viele Jahre alt ist, aber rechtlich nach wie vor bindend. Damals habe man noch mit 11,50 Meter geplant. Im Ergebnis ist die Standspur nur 2,50 Meter breit statt drei Meter. Die Folge: Wenn auf einer Seite doch mal wieder gebaut werden sollte und der Verkehr auf die andere Richtungsfahrbahn gelenkt werden muss, sind die linken Fahrstreifen dort sehr schmal – so wie derzeit im Baustellenbereich.

Nach der Freigabe können Autofahrer in Richtung Dreieck Spreeau trotzdem so schnell fahren, wie sie wollen; eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es dann nicht mehr. Im Gegensatz dazu gilt in Richtung Frankfurt (Oder) auch künftig Tempo 120 als Obergrenze. Denn auf der Fahrbahn gen Osten passieren statistisch mehr Unfälle.