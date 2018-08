Kontrahenten mit der Konsole

Lisa Ludwig

Fürstenwalde Mit dem Wakeboard durch die Wellen sausen – bei den derzeitigen Temperaturen genau das Richtige. Paul (12), Leonard (10), Florian (11) und Martin (15) fuchteln mit ihren Controllern wie wild in der Luft herum. Mit den Fernbedienungen navigieren sie Spielfiguren auf ihren Wakeboards durch die Wellen und legen dabei ordentliche Kunststücke hin. Sie gehören zu den Teilnehmern der fünften Wii-Lympics. Der Wettbewerb an der gleichnamigen Spielekonsole stieg am Mittwochnachmittag in der Fürstenwalder Stadtbibliothek.

Organisator Pascal Gräfe freut sich über zwölf Teilnehmer. „Den Mitspielern und mir macht es jedes Mal großen Spaß.“ Auch Paul (12) empfiehlt die Veranstaltung gerne weiter. „Wer immer viel zockt, für den ist das perfekt.“ Der elfjährige Manar, der auch im Sommer-Leseclub der Bibliothek mitmacht, hat vorher noch ordentlich mit seiner Schwester und Kumpel Sam auf der heimischen Konsole trainiert und ist jetzt bereit für den Wettkampf. Begonnen wird mit der Gruppenphase, die drei Besten kommen dann in die Ko-Runde.

Los geht es mit Leonard, der mit dem Controller vor der Brust konzentriert auf die Leinwand schaut, auf die die Kämpfe projiziert werden. Seine Kontrahenten feuern ihn von ihren Plätzen aus an. „Schön rein in die Welle und dann zack nach oben“, ruft Gräfe ihm zu.

Als zweite Disziplin steht Kart fahren an. Floriane versucht sich als einziges Mädchen während des Turniers zu behaupten. Die 16-Jährige ist durch ihren jüngeren Bruder Anton auf die Veranstaltung aufmerksam geworden.

Im Finale traten die drei Besten beim Sportschießen gegeneinander an. Am Ende hat es Keanu nach gut drei Stunden auf den ersten Platz geschafft, Sam heißt der Zweite, und Leonard holt sich Platz drei.