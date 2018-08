Umweltfrevel an der Alten Oder

Josefine Jahn

Neuhardenberg (MOZ) Seit gut einem halben Jahr beobachten Fußgänger in Neuhardenberg illegale Müllentsorgung. Die Eigentumsverhältnisse an der Ex-LPG-Straße sind kompliziert. Dennoch wollen sich Gemeinde und Amt um eine fachgerechte Entsorgung bemühen.

Marion und Martin Röhricht sind entsetzt. Auf der ehemaligen LPG-Straße, die an Ackerflächen zwischen der Tankstelle am Ortseingang Neuhardenberg bis nach Bärwinkel verläuft, stapelt sich der Müll. Das Ehepaar trifft sich hier häufiger zum Spaziergang mit Frank Kästner, dem Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Neuhardenberg. „Etwa seit Januar werden hier immer mehr Kanister, Kühlschränke, Glasbausteine und mehr abgelegt“, sagt Kästner. „Es wäre gut, wenn die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden“, wünscht sich Röhricht. Eine Vermutung, wer den Weg, an dem auch ein Zufluss zur Alten Oder fließt, immer wieder als Müllhalde missbraucht, hat er nicht.

Die Leine zu Hund Aico halten Röhrichts kurz. Denn selbst große Mengen Brot wurden hier bereits gefunden, auf das sich der Vierbeiner natürlich gestürzt hat.

Auch Matratzen finden sich am Wegesrand sowie Dachpappe, Glasflaschen, Betonreste und blaue Säcke – etwa alle hundert Meter. Im Schilf findet sich ein Kanister, der einen Aufkleber mit Aufdruck „UN 1987“ trägt. Mit dieser Klassifizierung werden entzündbare, flüssige Stoffe markiert. „In die Säcke will man gar nicht hinein gucken, wer weiß, was sich darin befindet“, sagt Röhricht. Momentan sehe man nur einen Teil der illegal beseitigten Abfälle, sind sich die drei Neuhardenberger einig. „Jetzt blüht ja gerade alles. Das Grün verdeckt vielen Dreck“, so Kästner. Aus dem in Altfriedland fließenden Stöbber haben er und Feuerwehr-Kollegen bereits mehrere gelbe Säcke entsorgt, berichtet er.

Unverständlich finden die Spaziergänger, dass Umweltsünder sich die Mühe machen, Sperrmüll an der ehemaligen LPG-Straße abzuladen, der doch kostenfrei abgeholt wird.

Auch Bürgermeister Detlef Korbanek hat kein Verständnis. Während ihm andere Stellen in Wäldern schon als illegale Mülldeponien bekannt waren, ist ihm diese hier neu. „Es kommt darauf an, wer die Eigentümer sind. Der Eigentümer ist zuständig“, erklärt er und will das Ordnungsamt informieren.

Dort bestätigt Jutta Lutter, dass sich die Eigentümer – entlang der zugemüllten Straße sind das mehrere – an die Abfallbehörde des Kreises wenden müssen. „Oder an uns und wir leiten es dann weiter.“ Da es sich bei dem Weg um keine kommunale Straße handelt, ist auch die Gemeinde nicht für die Entsorgung des Abfalls zuständig. Allerdings sei es in diesem Fall schwierig, die Grundstückseigentümer festzustellen, da die Straße kein separates Flurstück habe, sagt Jutta Lutter. Dennoch wolle man sich in der Amtsverwaltung des Problems annehmen.

Abfallberater Andreas Graepel vom Entsorgungsbetrieb Märkisch-Oderland (EMO) verweist auf das Brandenburgische Abfall- und Bodenschutzgesetz. Demnach sind „Abfälle, die auf für die Allgemeinheit frei zugänglichen Grundstücken unzulässig abgelagert werden (...)“ vom EMO zu entsorgen, sobald das Wohl der Allgemeinheit beeinträchtigt ist.

Dies gilt nicht, „wenn Maßnahmen gegen Verursacher nicht hinreichend erfolgversprechend sind“ und niemand sonst zur kostenpflichtigen Entsorgung verpflichtet ist. Die Unterhaltungs-, Verkehrssicherungs- und Reinigungspflichten eines Grundstückeigentümers spielen bei der Entsorgungspflicht ebenfalls eine Rolle – der Eigentümer ist zuständig, wenn der Müllverursacher nicht bekannt ist.

Eine unentgeltliche Entsorgung durch den EMO komme nur dann in Betracht, wenn kein anderer Verantwortlicher ermittelbar ist, informiert Graepel. Dann zahlen alle Gebührenpflichtigen im Landkreis dafür.