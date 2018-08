Wohnen in der Rettungswache

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Was macht man mit einer Rettungswache, die keine mehr ist? Diese Frage musste sich das Deutsche Rote Kreuz in Angermünde stellen. Das traditionsreiche Objekt am Kloster stand halb leer. Jetzt wurde aus dem früheren Dienstsitz der Rettungssanitäter ein attraktives Wohnhaus.

Der Standort des Deutschen Roten Kreuzes am Angermünder Kloster soll einer der ältesten in ganz Brandenburg sein. Daher schwang wohl auch etwas Wehmut mit, als die Rettungskräfte samt Fahrzeugen im vergangenen Jahr den traditionsreichen Platz verließen, um in die neu gebaute Wache der Uckermärkischen Rettungsdienstgesellschaft am Ortsausgang umzuziehen. Die ist größer und entspricht dem heutigen Standard. Damit stellte sich die Frage nach der Zukunft der ausgedienten Wache im Stadtzentrum. Sie befindet sich nach wie vor im Eigentum des DRK. Die meisten der dort vorhandenen Garagen für Rettungs- und Krankenwagen werden zwar weiterhin als Unterstellhalle für die dort verbleibenden Einsatzwagen des Katastrophenschutzes benötigt, jedoch gab es für die früheren Sozialbereiche, Sanitärtrakt, Arzt- und Aufenthaltsräume keine Verwendung mehr.

Das Präsidium des DRK Uckermark-Ost suchte daraufhin Rat und ließ über einen Planer Varianten erarbeiten. Schließlich befindet sich das Objekt in höchst attraktiver Innenstadtlage. Nachdem die Idee einer Wohngemeinschaft für ältere oder behinderte Menschen aufgrund der fehlenden Aufzüge verworfen wurde, entschied man sich für den Umbau der Wache zu einem Wohngebäude. „Abgesehen von unserem betreuten Wohnen ist es das erste Mal, dass wir als Vermieter auftreten“, sagt Detlef Viert, Vorstand des DRK Uckermark-Ost.

Im Januar startete der Umbau, der gerade fertig geworden ist. Die gesamte obere Etage der einstigen Rettungswache haben Handwerker neu gestaltet. Entstanden sind zwei Wohnungen mit 42 und 87 Quadratmeter Fläche und individuellem Zuschnitt. Eine ist schon vergeben. Der Blick auf den Klosterplatz löste bei vielen Interessenten geradezu Entzücken aus, berichtet Detlef Viert.

Investiert hat das DRK rund 200 000 Euro in Umbau und Planung. Eine der früheren Garagen, in denen die Rettungswagen standen, steht den Mietern bei Bedarf für die eigenen Pkw zur Verfügung. Ansonsten bietet das DRK sie auch als Unterstellhalle für Wohnmobile oder Boote zur Vermietung an.

Damit ist der Leerstand am Standort beseitigt. Den Rest der Immobilie sowie das benachbarte Haus in der Klosterstraße benötigt das DRK weiterhin für seine eigentlichen Zwecke. Hier befinden sich die Angermünder Dienststelle, das Jugendrotkreuz, Büros, der Fahrdienst, Ausbildungsräume für Erste Hilfe und Anlaufstelle für Blutspenden. Hier finden auch die Seniorenveranstaltungen statt. Auf dem Hof bleibt die Kleiderkammer an ihrem Standort. Den Rest benötigt der Katastrophenschutz.

Das Rote Kreuz Ostuckermark besitzt nicht nur die Immobilie in Angermünde. Zum Eigentumsbestand gehört das große Pflegeheim in Schwedt mit 100 Plätzen, die Kreisgeschäftsstelle in der Bebelstraße und die Schwedter Rettungswache mit Erbbaurecht. Stützpunkte ohne eigene Gebäude gibt es weiterhin in Gartz, bei der Wasserwacht in Angermünde und bei der Rot-Kreuz-Gruppe in Lunow im Landkreis Barnim.

Der Kreisverband hat rund 1000 Mitglieder und 180 Beschäftigte und gehört damit eher zu den kleineren in Brandenburg. Die Aufgabe des Rettungsdienstes war ihm verloren gegangen, weil der Landkreis Uckermark seinerzeit eine öffentliche Ausschreibung verhindern wollte und eine eigene Rettungsgesellschaft aufgebaut hat.