Minister überreicht Fördergelder

Heike Jänicke

Altranft (MOZ) Mit Lotto-Mitteln unterstützt das Europa-Ministerium das deutsch-polnische Erntedankfest in Altranft. Die Förderurkunde in Höhe von 4500 Euro hat Minister Stefan Ludwig (Linke) am Mittwoch dem Vorstand des Museumsvereins persönlich überreicht.

Wenn es um deutsch-polnische Zusammenarbeit geht, dann ist das eine Angelegenheit für Europaminister Stefan Ludwig. Der 51-Jährige, begleitet vom Landtagsabgeordneten und Europaausschussvorsitzenden Marco Büchel (Linke), weilt am Mittwoch erstmals im Schloss Altranft. Dort, im großen Foyer, begrüßt ihn Kenneth Anders, der Leiter des Programmbüros. Mit ihm Bernd Hoffmann und Bernd Neumann vom Museumsverein Altranft. Der hat den Förderantrag gestellt. Dass dieser mit 4500 Euro positiv beschieden wurde, freut den Vorstand. Nur dank der Unterstützung des Europa-Ministeriums könne das Museum diese deutsch-polnische Kooperation zurzeit überhaupt noch aufrecht erhalten, gesteht Kenneth Anders und erklärt warum: „Weil wir selber nicht gut genug polnisch sprechen. Und jedes Jahr müssen wir die polnischen Teilnehmer neu akquirieren.“ Dann übergibt er schließlich das Wort dem Minister. „Wir haben uns gern entschieden, die Förderung fortzusetzen“, sagt Stefan Ludwig. Die deutsch-polnische Begegnung immer wieder zu organisieren sei auch im Interesse des Landes Brandenburg. Um diese Begegnungen mit Leben zu füllen, „dazu braucht es Menschen wie Sie“, bedankt er sich und überreicht dem Vereinsvorsitzenden, Bernd Hoffmann, die Förderurkunde.

Anschließend taucht er ein, in den Transformationsprozess, in dem sich die Einrichtung befindet – vom traditionellen Museum hin zu einem Museum der Zukunft. Der Prozess ist für fünf Jahre angelegt, finanziell unterstützt vom Landkreis, der Stadt Bad Freienwalde und der Kulturstiftung des Bundes. Die Grundidee ist, so sagt der engagierte Leiter, eine ländliche Gesellschaft, einen ländliche Raum zu begleiten, im Zuge des demografischen Wandels, des Strukturwandels in der Landwirtschaft und all der Herausforderungen, denen ländliche Räume heute unterworfen sind. „Aber durchaus im Vertrauen darauf, dass dieser Prozess gelingen kann. Das Oderbruch ist eine eigenartige, interessante, attraktive Landschaft, die durchaus gute Möglichkeiten hat, sich als ländlicher Raum für die nächsten einhundert Jahre aufzustellen“, so Anders. Was das Oderbruch ausmacht, das erfährt der Minister in gut 40 Minuten. Da blickt er gleich zu Beginn der Führung auf die große Karte, die den ländlichen Raum darstellt. Im zweiten Entree sieht sich Ludwig der Landwirtschaft und der Zuckerrübe – als der Feldfrucht des Oderbruch – konfrontiert. Das Studiolo, das Studierzimmer, zeigt Exemplarisches fürs Oderbruch – da darf der Biber nicht fehlen. Der Minister erfährt weiter von den Jahresthemen Wasser und Landwirtschaft, von den Landwirten, die hier leben und arbeiten, von Besuchern des Museums, die sich dank der Literatur zu den Hauptthemen der Ausstellung regelrecht „festbeißen“ und viele Stunden im Museum verbringen würden, so Anders.

Von einem ist Stefan Ludwig fasziniert: vom Gespinst. Ein von Antje Scholz aus Ortwig im großen Ausstellungssaal gestaltetes Kunstwerk, dass das Gewässersystem des Oderbruchs zeigt. In der oberen Etage lässt er sich unter anderem von Barbara Strenzel alte Fotos vom Schloss zeigen und vertieft sich in Worte von Altranftern, die an den Wänden zu lesen sind. Es sind ihre Erinnerungen und zeigen ihre besondere Beziehung zum Schloss.

Am Ende ist der Minister begeistert. Das was er gesehen hat, „zeigt, wie selbstbewusst die Bewohner hier seit Jahrhunderten sind. Und dass es sich lohnt, es zu zeigen, darüber zu sprechen. Das ist etwas, was zur brandenburgischen Geschichte organisch dazu gehört. Deshalb war es Zeit, dass ich mir das mal anschaue“, so Stefan Ludwig.