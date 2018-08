Partymaus, Großmutter und Hobbymalerin

Margrit Meier

Hönow (MOZ) Sie hat als Architektin viele Jahre stadtplanerisch und visionär gearbeitet, ist begeisterte und begabte Hobbymalerin und mit ihrem Mann Raymund Kopf und Herz vieler Ausstellungen, kultureller Veranstaltungen: Heute feiert Gabriele Stolze ihren 70. Geburtstag.

Ein kleines Geschenk hat sie sich zum Runden vorab selbst geleistet: In der Stadtbibliothek Altlandsberg zeigt sie eine Auswahl ihrer Lieblingsbilder. Zu jedem hat Gabriele Stolze eine Begründung geschrieben. Zu sehen sind dort „Frühwerke“ der dreifachen Mutter. „Der Schädel stammt zum Beispiel aus meiner Studentenzeit in Dresden und hat mich mein Leben lang begleitet“, lacht die vierfache Enkelmädchen-Großmutter. Der Besucher sieht ganz neue japanisch anmutende Brandenburger Landschaften, sehr bunte Acrylbilder mit Motiven aus dieser Region, aber auch getuschte Freihand-Architektur-Zeichnungen aus der Dresdner Zeit. Um der zentralen Vermittlung zu entfleuchen, „da wäre ich irgendwo in der Pampa gelandet“, bewirbt sie sich in Berlin als Forschungsstudentin. Herauskommen ein Doktortitel und eine lebenslange Arbeit vor allem auf dem stadtplanerischen Sektor.

Die Wahl-Hönowerin (seit 1993) hat ihre Wurzeln in Brandenburg. In der Havelstadt ist sie im Hotel „Zum weißen Schwan“ als Fräulein Spielhaus aufgewachsen. „Zu meiner Kinderzeit war aber das älteste Steinhaus der Neustadt schon kein Hotel mehr, sondern zu Wohnungen unfunktioniert. Mein Kinderzimmer war das Hotelzimmer mit der Nr 6“, erzählt sie lachend. Im romanischen Keller, verrät sie glucksend und im breitesten berlinisch, gab es die wildesten Feiern zu ihrer Jugendzeit. „Ich war ’ne echte Partymaus“, bekennt die Frau, die Giersch im Garten als schöne Grünpflanze empfindet. Die Liebe zur Architektur hat die Frau mit der kleinen schwarzen runden Brille, den rot gefärbten langen Haaren und oft gut behütet vom Vater geerbt. Der nahm Klein-Gabi mit, wenn er etwa ein Aufmaß machen musste. „In die hintersten Winkel musste ich dann krabbeln“, erzählt die heutige Jubilarin.

Schon damals fiel ihr Zeichentalent auf, das sie nun als Rentnerin wieder pflegen kann – „auch wenn ich mit meinen Kindern Philipp, Sofie und Isabel viel gebastelt habe und das mit meinen Enkelinnen heute fortsetze“. Bekannt wurde Gabriele Stolze vor allem in Hönow, weil sie sich mit ihrem Mann Raymund energiegeladen in die Kulturszene stürzt. Besser, sie intensiv aufbaut. Sie ist Kopf und Herz der Rathaus-Galerie, pflegt den Kunstautomaten in der Hönower Thälmannstraße, wo es für kleines Geld großartige Mini-Kunstgeschenke gibt. Aber auch das Kunstschaufenster ist mit ihr Verdienst. Monatlich wird dort ein Werk eines regionalen Künstlers gezeigt.

Gabriele Stolze, das ist auch die Nachlese. So heißt eine Ausstellung, in der Werke von den Künstlern gezeigt werden, die sich für den Brandenburgischen Kunstpreis der Märkischen Oderzeitung beworben, es aber nicht unter die ersten geschafft haben.