Regen herbeigesungen

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Erdbeeren, Basilikum und Schnittlauch wachsen schon im neuen Hochbeet, das am Mittwoch der Kita Birkenwäldchen in Panketal übergeben wurde. Erste Naschversuche und ein Lied von Regenwolken gab es als Dankeschön. Die Küche freut sich über die Kräuter.

Denn in der Einrichtung der Vielfarb Social gGmbH wird noch selbst gekocht. 90 Mädchen und Jungen fühlen sich wohl in der Einrichtung, weitere 15 folgen in den kommenden Wochen. Kita-Leiterin Elke Grellmann findet die Idee der Town- und Country-Stiftung sehr gut. Wird doch damit der Ansatz der tiergestützten Pädagogik mit intensivem Erleben in der Natur gefördert. Denn nicht nur die Kinder freuen sich, wenn sie sehen, wie etwas gedeiht und wenn sie ernten dürfen. Auch ihre beiden Kaninchen mümmeln gern Grünes.

Für Stiftungs-Botschafter Christian Kaszemekat, der in der Gemeinde lebt, aber in der Firma Lukas Massivhaus GmbH in Basdorf arbeitet, ein Anlass, für die Idee zu werben. Kunden der Hausbaufirma geben einen Betrag in die Stiftungskasse, die davon Kitas und Schulen unterstützt. Allein 250 dieser Hochbeete aus Lärchenholz, gefertigt in einer Behindertenwerkstatt, wurden deutschlandweit schon aufgestellt. Auch Naschgärten und Aquarien - eines steht in der Kita Birkenwäldchen - gehören zu den Ideen, die in der UN-Dekade Biologische Vielfalt 2018 im Bereich „Soziale Natur - Natur für alle“ bereits ausgezeichnet wurden. Das Hochbeet gehört in die Spendenaktion der Pflanzen-Welten durch das Netzwerk Natur, das Kinder und Jugendliche näher an Flora und Fauna heranführen sollen.

„Den Kindern macht es Spaß, wenn sie ernten und naschen können“, sagt Kita-Leiterin Elke Grellmann. Mit dem Schneckenschutz, der das 52 Zentimeter hohe Beet umgibt, dürfte dem nichts im Wege stehen. Wenn auch die Erdbeeren wohl erst im kommenden Jahr Früchte tragen. Gemeinsam etwas auszusäen und passende Gartengeräte für die kleinen Hände einzusetzen, das macht Freude und bringt Wissensgewinn.

Seit 2011 arbeitet in der Kita ein Team von elf Erzieherinnen eng zusammen. Die gruppenübergreifende Arbeit lässt Abwechslung zu, bietet den Kindern von acht Wochen bis zur Einschulung aber auch feste Bezugspersonen. Zwei Gruppen mit je 14 Kleinkindern bilden den Krippenbereich, der dann später in den Kindergarten nachwächst. Die Warteliste ist lang, aktuell liegen 50 Anmeldungen vor, berichtet die Leiterin der Vielfarb-Kita.

Panketals Bürgermeister Maximilian Wonke, selbst Vater von drei Kindern, begrüßte die Idee. „Es ist schön, wenn Kinder lernen, dass Erdbeeren nicht aus dem Supermarkt oder Muttis Auto kommen“, sagte das Gemeindeoberhaupt. Dass die Gemeinde sich schwer tue mit privaten Spenden, darüber wolle er verwaltungsintern nachdenken.

Das Netzwerk Natur ermuntert Einrichtungen, sich zu melden, wenn Interesse an Beeten, Aquarien oder Naschgärten besteht. Die Umwelt-Initiative Zukunft Stadt und Natur erhält allein in diesem 300 000 Euro von der Town- und Country-Stiftung. Infos: www.netzwerk-natur.de