Fontane wird es richten

Ulrich Thiessen

Neuruppin (MOZ) Der brandenburgische Tourismus eilt von Rekord zu Rekord. Ganz groß geschrieben wird bei den Gästen die Kultur. Im nächsten Jahr soll diese Klientel überall im Land auf den Spuren Fontanes wandeln können.

Zu Beginn die durchweg guten Fakten: In den ersten fünf Monaten des Jahres übernachteten 4,6 Millionen Gäste in Brandenburg – ein Plus von 7,8 Prozent. Spitzenreiter ist wieder einmal das Seenland Oder-Spree, gefolgt vom Spreewald und dem Ruppiner Seenland. Einziger Ausreißer nach unten war bei den Zahlen für 2017 der Barnim. „In der Region wird der Branche noch nicht der Stellenwert beigemessen, den er eigentlich haben sollte“, schätzt Dieter Hütte ein, Geschäftsführer der Tourismus-GmbH Brandenburg am Rande der jährlichen Pressefahrt des Ministerpräsidenten zum Fremdenverkehr. Die führte in diesem Jahr ins Fontanearchiv nach Potsdam und in die Geburtsstadt des Dichters nach Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin). Es geht um die Vorbereitungen des 200. Geburtstages des Dichters.

Dabei löst Fontane nicht immer nur Begeisterungsstürme hervor. Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam, zu der das Theodor-Fontane-Archiv gehört, erinnerte sich daran, wie er zu Schulzeiten mit Effi Briest gequält wurde. Auch der Landrat von Ostprignitz-Ruppin, Ralf Reinhardt (SPD) empfand den Roman als zähe Lektüre, wie er gestern einräumte.

Im nächsten Jahr könnten beide (und mit ihnen Tausende Besucher) ganz neue Zugänge zum märkischen Dichter erhalten. „Fontane hat die Mark wie wir sie heute sehen eigentlich erfunden“, erklärte Christiane Barz, die seit 2016 am Themenjahr zu Fontanes 200. Geburtstag arbeitet. In einer Ausstellung im Potsdamer Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte wird im nächsten Sommer zu erfahren sein, wie er für seine „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ reiste, wen er traf und wie er sich vorbereitete.

Die Hauptausstellung aber wird in Neuruppin zu sehen sein. Dort wird man erfahren, dass Fontane ein ganz moderner Schriftsteller war, der in Versatzstücken schrieb, die er in diesen oder jenen Text einfügte. Er schickte auch erst Ideen an Verleger und nur wenn sie Interesse zeigten, machte er sich daran, den entsprechenden Roman zu schreiben.

Neu zu entdecken sein soll auch der Journalist Fontane, der bevor er Schriftsteller wurde als Korrespondent aus London und vom Deutsch-Französichen Krieg berichtete. Austellungen wird es außerdem im Oderbruch geben, wo sein Vater viele Jahre lang lebte und im Pücklerpark Branitz. Die Universität Potsdam will eine hochkarätig besetzte Konferenz zum Werk des Dichters organisieren.

Aber was hat all das mit Tourismus zu tun? Hütte berichtet, dass Reiseveranstalter aus ganz Deutschland bereits Touren nach Brandenburg ins Programm genommen haben. Es gibt außerdem Wanderungen und Radtouren auf den Spuren Fontanes. In Neuruppin sollen den ganzen Sommer über Kulturveranstaltungen zu erleben sein und Stadtwanderungen mit Hinweisen auf den großen Sohn der Stadt. Landrat Reinhardt war sich am Mittwoch, beim Besuch des Ministerpräsidenten sicher, dass im nächsten Jahr ganz Deutschland, wenn nicht sogar Europa auf die Region schauen wird.

Mit dem Lutherjahr 2017, dem Juliäumsahr zu Friedrich II. oder mit dem Themenjahr zur preußisch-sächsischen Grenzgeschichte samt Landesausstellung in Doberlug-Kirchhain hat das Ankurbeln des Tourismus auch schon geklappt, zeigt sich Tourismusexperte Hütte optimistisch.