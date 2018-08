20 Kilometer zur Medizin

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Das Kind wird am Wochenende krank, bekommt Fieber. Die Oma hat Durchfall, aber es sind keine Medikamente im Haus. Also schnell zur Apotheke. Zur Bereitschaftsapotheke.

Diesmal haben Einrichtungen in Oderberg und Biesenthal Notdienst. Zu weit findet ein MOZ-Leser den Weg. In einer Kreisstadt sollte es doch möglich sein, dass stets eine Apotheke am Wochenende Bereitschaft hat. Immerhin sei Eberswalde der „regionale Wachstumskern im Nordosten Brandenburgs“, sagt Lars Prillwitz. „Hierbei ist ja nicht nur die ältere Generation, sondern auch die jüngere betroffen. Es ist doch niemandem geholfen, wie bei einer Schatzsuche auf gut Glück eine Bereitschaftsapotheke zu suchen bzw. durch den schönen Landkreis zu irren“, schreibt der Eberswalder. Im konkreten, von ihm geschilderten Fall hätten Patienten bis nach Oderberg oder alternativ nach Biesenthal fahren müssen.

Zuständig für das System der Bereitschaftsdienste der Apotheken ist die Landesapothekerkammer Brandenburg (LAKBB), die die Notdienste organisiert. Gesetzliche Grundlage dafür sei die Apotheken-Betriebsordnung, erklärt Bettina Greinke, Beauftragte für den Notdienst in der LAKBB. Demnach ordne die Kammer die Notdienste an. Im Land gebe es aktuell 586 Apotheken (eine Zahl, die „relativ konstant“ ist), die alle an dem Dienst teilnehmen müssen. Die Inhaber würden zwei Jahre im Voraus die entsprechenden Pläne erhalten, so Greinke. Die Versorgung der Patienten mit Arzneimitteln werde über ein „Zahnrad-System“ sichergestellt. Das Land Brandenburg stelle zwar einen „Notdienstkreis“ dar. Um die Wege für Betroffene zumutbar zu gestalten, seien praktisch vor Ort Einzugsbereiche gebildet worden. Diese seien aber nicht unbedingt mit Verwaltungsstrukturen (oder Altkreisen) identisch. Gleichzeitig gebe es für die Apotheken einen 13-Tage-Rhythmus. Heißt: Jede Apotheke ist alle 13 Tage mit Notdienst dran. Wegen des Flächencharakters könne es sein, etwa in der Uckermark oder der Prignitz, dass in einer Region zwei oder sogar drei Apotheken Bereitschaft haben, so Greinke. Ausgenommen von der 13-Tage-Regelung seien kreisfreie Städte, da dort das Angebot an Einrichtungen in der Regel höher ist. Eine exakt definierte Entfernung gebe es zwar nicht. Dennoch sagt die LAKBB-Vertreterin: Die Distanz von Eberswalde nach Oderberg oder nach Biesenthal ist mit 20 oder 15 Kilometern zumutbar. Im umgekehrten Fall müssten die Oderberger oder die Biesenthaler ja auch nach Eberswalde (oder eine andere Apotheke) fahren.

Seit 2004 praktiziere die Landesapothekerkammer dieses System. „Und es funktioniert.“ Es gebe weder Engpässe noch Ausfälle. Auch dank des langen Vorlaufs. Der Dienst erstrecke sich jeweils über 24 Stunden, von 8 Uhr bis 8 Uhr des Folgetages. Für den Dienst dürfen die Inhaber nicht alle Mitarbeiter einsetzen. Zugelassen sind für die Bereitschaft allein Pharmazieingenieure (Berufsbild aus DDR-Zeiten) sowie Apotheker selbst. Herumirren müsse im Übrigen niemand. Die Dienste werden veröffentlicht. Und an den Einrichtungen gebe es jeweils Anschläge, so Greinke.