Statt Wasser nur noch tote Fische

Manfred Feller

Senftenberg (Lausitzer Rundschau) Genau genommen gibt es die Schwarze Elster derzeit nicht mehr. Sie ist wegen der Hitze und Trockenheit südöstlich von Senftenberg versiegt. Erst die in der Neuzeit von Menschenhand geschaffenen und gesteuerten Zuflüsse hauchen ihr einige Kilometer weiter wieder Leben ein.

Die Schwarze Elster hat ihre Quelle im Oberlausitzer Bergland in Sachsen, erreicht bei Senftenberg im Landkreis Oberspreewald-Lausitz das Brandenburger Territorium undschlängelt sich dann durch den Kreis Elbe-Elster bis nach Sachsen-Anhalt, wo sie unweit von Lutherstadt Wittenberg in die Elbe mündet.

Doch derzeit kommen am Pegel Neuwiese gerade einmal noch 160 Liter Wasser pro Sekunde nach Brandenburg. „Das ist sehr, sehr wenig“, sagt Thomas Avermann, Abteilungsleiter Wasserwirtschaft 2 beim Landesamt für Umwelt. Zwischen dem Wehr Kleinkoschen am Senftenberger See und der Einmündung des Flüsschens Rainitza liegt der Fluss auf etwas mehr als vier Kilometer komplett trocken. Denn auch der Schleichgraben, der hier normalerweise einmündet, führt kein Wasser mehr.

Durch die Kreisstadt Senftenberg fließt dann zwar theoretisch wieder die Schwarze Elster. Doch dass es sich dabei in Wirklichkeit nur um das Wasser der Rainitza handelt, erläutert Avermann. Und dieser Zufluss existiert auch nur noch deshalb, weil die Rainitza wiederum mit Wasser aus sächsischen Tagebauseen gespeist wird. Das sind nach Angaben der Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbau-Verwaltungsgesellschaft (LMBV) 500 Liter pro Sekunde. Ein Zufluss, der laut Avermann ohne Regenfälle aber auch nur noch etwa eine Woche möglich ist.

Wieder etwas flussaufwärts am Pegel Biehlen, wird darauf geachtet, dass die Elster minimal einen Kubikmeter Wasser je Sekunde führt (normal wären im August 1,8 Kubikmeter). Gewährleistet wird dies durch die variable Abgabe aus dem Senftenberger See. „Bei dem Wert handelt es sich um den ökologischen Mindestabfluss. Damit verhindern wir bleibende Schäden“, so Thomas Avermann mit Blick auf die Fauna in dem Fließgewässer.

In guten Zeiten erhält der als Speicherbecken angelegte Senftenberger See Wasser aus der Schwarzen Elster. Jetzt sorgt er mit dafür, dass der Fluss am Leben bleibt. Das hat zur Folge, dass der Wasserspiegel des Sees derzeit täglich um einen Zentimeter sinkt.

Weiter westlich in in Elsterwerda mündet die Pulsnitz in die Elster. Laut dem Gewässerverband „Kleine Elster/Pulsnitz“ wird alles versucht, den lebenserhaltenden Minimalwasserstand in der Pulsnitz zu halten. Das heißt: Wie in der Elster wird kein Wasser in abzweigende Gräben zur Bewässerung von Landwirtschaftsflächen und Baumschulen sowie für die Teichwirtschaft mehr abgeschlagen. Die Pulsnitz kommt im Amt Ortrand derzeit aus Sachsen auch nur mit lediglich 300 Litern pro Sekunde an.

In Herzberg, der letztem größeren Ort in Brandenburg, kommen momentan immerhin noch 2,35 Kubikmeter Elsterwasser je Sekunde an. Das ist aber auch nicht einmal die Hälfte des durchschnittlichen August-Wetters.

Das Fazit: So eine angespannte Lage über einen langen Zeitraum in den Fließgewässern habe es seit Jahren nicht gegeben, sagt Thomas Avermann. Dennoch spricht er „nur“ von einer schwierigen, aber noch nicht von einer Extremsituation.