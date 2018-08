Das Sünder-Register

André Bochow

Berlin (MOZ) Vorhaltungen eines Autoren gegen Senatssprecherin Claudia Sünder beschäftigen die Staatsanwaltschaft. Nach einer Anzeige der Senatskanzlei ermittelt sie wegen Beleidigungsdelikten. Der Schriftsteller wirft Sünder Ungereimtheiten bei ihren Karriereangaben vor. Sünder, die den Autor nicht kennt, weist die Vorwürfe zurück.

Am Anfang stand eine Verärgerung. Und wenn der studierte Mediziner und Schriftsteller Lehmann verärgert ist, dann kann das für andere Folgen haben. So gefiel ihm vor einiger Zeit ein Grundsteuerbescheid nicht, was am Ende eines juristischen Kampfes dazu führte, dass das Bundesverfassungsgericht das Berechnungssystem für diese Steuer kippte.

Nun hat es dem Autor eines historischen Romans die Biografie von Claudia Sünder angetan. Weil Hans-Joachim Lehmann eine Abmahngebühr für die Verwendung von Stadtplanausschnitten auf seiner Internetseite zahlen sollte und die Senatspressestelle ihm auf Fragen in diesem Zusammenhang keine Antwort gab, begann er den Lebenslauf der Berliner Senatssprecherin zu recherchieren. So berichtet es jedenfalls der „Stern“. Was immer Lehmann zur Recherche veranlasst hat, er war fleißig und stellte ein 80-seitiges Dossier zusammen. Grundtenor des Werkes: Die aus Ostdeutschland stammende Sozialdemokratin Sünder habe ihre Vita geschönt. Der 72-jährige Lehmann nennt Sünder eine „Flunker-Queen“, eine „Aufschneiderin“ oder auch das „größte Plappermaul zwischen Konstanz und Boltenhagen“.

Als die Mauer 1989 das Zeitliche segnete war Sünder 20 Jahre alt. Zuvor, mit 19, zog sie von Boltenhagen an der Ostsee nach Berlin und wurde Redakteurin beim „Pressedienst Berlin“. Ohne journalistische Ausbildung? Das findet Lehmann erklärungsbedürftig. Sünder sagt, sie hätte bei diesem Pressedienst, der einem Verlag der Blockpartei NDPD gehörte, ihr Volontariat gemacht, um dann Journalistik zu studieren. Sie hätte nie behauptet, dort gleich als Redakteurin angefangen zu haben. In der offiziellen Biografie auf der Internetseite des Berliner Senats steht: „1988 Redakteurin Pressedienst Berlin“. Jedenfalls wurde Sünder nach ihren Angaben als „politisch unzuverlässig“ eingestuft und bekam vor dem Mauerfall keinen Studienplatz. Stattdessen aber eine Redakteursstelle. Dass sie dafür bei der Stasi anheuern musste, weist Sünder weit von sich. Dem „Tagesspiegel“ sagte sie: „Für das Volontariat habe ich mich allein mit meinem zum Glück guten Abitur beworben. Vielleicht spielte auch eine Rolle, dass ich eine Schule mit erweitertem neusprachlichem Unterricht besucht hatte.“ Für Legendenbildung würde ihre Vita auch in diesem Punkt nicht taugen.

Eine Mitgliedschaft in der FDJ bestreitet Sünder nicht. Wie die meisten anderen Jugendlichen in der DDR sei sie Angehörige dieser Jugendorganisation gewesen. Ihr Kritiker Lehmann nennt sie „eine tölpelhafte FDJ-Pflanze“.

Widersprüchlich findet Lehmann, der sich auch mit Themen wie Akupunktur oder Sterbehilfe befasst, die Angaben Sünders über ihre Zeit in Baden-Württemberg. Nach der Jahrtausendwende lebte Sünder in Ellwangen auf der Ostalb. Die ortsansässige SPD-Untergliederung hatte für ihr aus dem Osten kommendes Mitglied ein sechsjähriges Studium an der Fernuni Hagen angegeben. Tatsächlich hatte das Studium 13 Jahre gedauert. Sünder sagt, sie selbst hätte nie etwas anderes behauptet. „Als ich zum ersten Mal in Baden-Württemberg für den Bundestag kandidierte nahm ich Urlaubssemester, um die Herausforderung ernst nehmen zu können.“ So die Langzeitstudentin in der „BZ“. In den Bundestag schaffte es Sünder übrigens nicht.

Eine Unklarheit beseitigte die Berliner Wohnungsbaugesellschaft Degewo, bei der Sünder ab 2014 arbeitete. Die aufstrebende Genossin hätte 16 Jahre lang die Stabsstelle der Kolping-Gesellschaft in Baden-Württemberg geleitet, hatte die Degewo vermerkt. Um dann einzuräumen, die 16 Jahre bezögen sich auf Sünders Gesamtzeit in Baden-Württemberg. Hans-Joachim Lehmann wollte nicht glauben, dass es die Stabsstelle überhaupt gab. Das Bildungswerk in Stuttgart beharrt aber auf deren Existenz. Weil die Berliner Staatsanwaltschaft der Meinung war, Lehmann habe den Lebenslauf der Senats-Chefsprecherin „in verhöhnender Art und Weise“ dargestellt, musste sich der Dossier-Autor eine Hausdurchsuchung gefallen lassen.