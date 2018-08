Risse in Dachbindern geschlossen

Loch für Loch: Zimmerermeister Christian Brien (vorn) verfüllt die Bohrungen in den Rissen mit Epoxidharz, sein Kollege Jörg-Armin Holz dichtet die Öffnungen mit Holzdübeln ab. So entsteht ein feste Verbindung im Schichtholz der Dachbinder in der Grünheider Löcknitzhalle, werden die Schäden im Tragwerk repariert. © Foto: Anke Beißer

Anke Beißer

Grünheide (MOZ) Für zwei Grünheider Zimmerleute ist die Löcknitzhalle vier Wochen lang der Arbeitsort. Sie sanieren zirka 200 Risse, die bei einer turnusmäßigen Tragwerksprüfung entdeckt wurden. Zum Schulbeginn soll alles erledigt sein.

Die beiden Handwerker kommen unterm Dach der Löcknitzhalle bei bis zu 35 Grad ganz schön ins Schwitzen. Zimmerermeister Christian Brien und der Bauarbeiter Jörg-Armin Holz sind in der dritten Woche damit befasst, zirka 200 Risse in den hölzernen Dachbindern zu beseitigen.

Ihre Blicke richten sich dabei aufs Detail, die in der wuchtigen Konstruktion zuweilen vergleichsweise zierlich erscheinen, bei der Tragwerksprüfung vor einem Jahr jedoch moniert wurden. „Die Halle ist nicht einsturzgefährdet, aber je länger wir mit der Sanierung warten, um so teurer wird sie“, begründet Heinrich Holderbein vom Grünheider Bauamt den Zeitpunkt für das Projekt. Aktuell sind dafür 67 000 Euro eingeplant.

Bevor die beiden Mitarbeiter einer Firma aus Groß-Wokern (Mecklenburg-Vorpommern), die auf die Restaurierung von Holz spezialisiert ist, loslegen konnten, galt es, Riss für Riss zu überprüfen. Diese Zusammenstellung gleicht einem Kataster, so dass stets auch beobachtet werden kann, ob über die Jahre neue Stellen hinzu kommen, die vorhandenen sich verändern. Wer genau hinsieht, kann an den zugänglichen Bindern im Obergeschoss, etwa im Vereinsraum, Pfeile und Zahlen erkennen – Markierungen vorheriger Kontrollen und der derzeitige Status. Mit einer Messlehre wird erfasst, wie tief das Holz gespalten ist. Bei drei Zentimetern legen die Handwerker los. „Bei den tiefsten Stellen war es sogar ein Zentimeter mehr“, sagt Brien. Solch Riss – in der Regel ein bis drei Meter lang – wird mit einer Säge aufgeschnitten, gründlich von den Spänen befreit und dann der Länge nach mit einer Spachtelmasse abgedeckt. Ist die ausgehärtet, werden alle 12 Zentimeter Löcher in dieses Band gebohrt. Durch diese wird Loch für Loch Epoxidharz in den Hohlraum gepresst, kann gleichsam die eingeschlossene Luft entweichen. Die Öffnungen werden zuletzt mit Holzdübeln verschlossen. Nach etwa acht Stunden ist der Riss Geschichte.

Noch eine Woche Arbeit liegt vor den Handwerkern. Die Scherenhebebühne, die ihnen das Arbeiten bis in neun Metern Höhe möglich gemacht hat, wird nicht mehr benötigt. Was noch aussteht, sind die Binderenden im Geräteraum, für die eine schwenkbare Hebebühne angefordert ist. „Bis zum Ferienende kommende Woche werden wir fertig“, sagt Christian Brien.

Heinrich Holderbein erwähnt, dass es bereits 2002, ein Jahr nach der Einweihung, eine solche Reparatur gegeben habe. Damals sei die Gemeinde gegen die Baufirma vor Gericht gezogen, weil die Binder zu feucht eingebaut wurden und beim Trocknen rissen. „Wir haben Recht und mehr als 100 000 Euro Schadensersatz bekommen.“