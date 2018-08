Schweißbad im Zug

Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Vermutlich bereut mancher Autofahrer gerade die Farbauswahl seines Wagens. Ohne Schwitzen geht es aber auch im öffentlichen Nahverkehr kaum voran. Fahrgäste wählen in Bussen und Bahnen die Sitze der Schattenseite, um nach der nächsten Kurve dann doch in der Sonne zu sitzen.

Zwar sind die Regionalexpresszüge der Deutschen Bahn klimatisiert, da der RE5 in der Ferienzeit aber meist hoffnungslos überfüllt ist, wird es in den Wagen trotzdem warm. Die Regionalbahn RB12, die von der Niederbarnimer Eisenbahn betrieben wird, bietet klimatisierte Zonen immer nur in der Hälfte ihrer Züge an. Wer zuerst einsteigt, sitzt kühl. Der Rest muss schwitzen.

Aufgeheizt sind auch die Wagen der S-Bahn, die nur über wenige schmale Klappfenster verfügen. Die sorgen immerhin für etwas Fahrtwind. Wie gut die Zugluft ist, merken Fahrgäste spätestens dann, wenn die Bahn längere Zeit vor einem roten Signal warten muss. Dann heizen sich die Wagen in Sekundenschnelle auf. Ältere Züge der Baureihe 480, die auch auf der S8 eingesetzt werden, erhielten wegen der Gluthitze in den Abteilen auch den Beinamen Toaster.

Doch die Wagen der Baureihe 481 verfügen über Klimaanlagen im Führerstand. So bewahren die Fahrer kühlen Kopf. Gedacht ist die Klimatisierung aber vor allem für die Technik, die funktionstüchtig bleiben muss. „Hier herrschen konstant 25 Grad“, sagt ein S-Bahnfahrer der S1, der im Bahnhof Oranienburg auf die Abfahrt wartet. Mit der Hitze gibt es also zumindest an der Spitze der Züge kein Problem.

Und wem das Schwitzen in der Bahn nicht reicht, kann auch die Sauna der Oranienburger Turm-Erlebniscity besuchen. Dort sei wegen der anhaltenden Hitze zwar weniger los als an kalten Tagen, sagt Marketingleiter Marco Jennrich. Zu empfehlen sei die Stärkung des Immunsystems durch Hitze aber auch im Hochsommer. Nur sollten die Pausen zwischen den Saunagängen länger und die Trinkmengen größer sein, so Jennrich.

Im Turm-Schwimmbad werden derzeit die Warteschlangen an der Kasse übrigens wieder länger. Das liege daran, dass die Qualität der Badegewässer zum Beispiel durch Algenbildung langsam nachlasse. „Bei uns ist die Wasserqualität hervorragend und ändert sich nicht“, sagt Jennrich. Hinzu kämen die Spielmöglichkeiten und die attraktive Liegewiese mit Lehnitzseeblick. Aktuell werden täglich 1 200 bis 1 600 Besucher in der Turm-Erlebniscity gezählt. Viele Gäste reisen übrigens mit der S-Bahn an – in der Hoffnung auf Abkühlung.