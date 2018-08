Die ganze Vielfalt der Steine

Ein Leben für die Steine: Kurt Zirwes (61) steht vor einer Feldsteinmauer. In der rechten Hand hält er ein Steinspaltwerkzeug, in der linken eine der zahlreichen Steinskulpturen, die seinen Hof an allen Ecken und Enden beleben. © Foto: MOZ/Gerd Markert

Jens Sell

Ruhlsdorf (MOZ) Die Sommerferien bescheren den Schülern viele spannende Erlebnisse. Die Redakteure haben lohnende Ausflugsziele in Oder-Spree, Märkisch-Oderland, im Barnim und in Frankfurt aufgespürt. Heute: Ein Familienausflug auf den Findlingshof von Kurt Zirwes in Ruhlsdorf bei Strausberg.

Kurt Zirwes ist steinreich. Seit Jahren faszinieren ihn die unterschiedlichen Steine, die in der Region in der Erde ruhen und nach und nach an die Oberfläche gedrückt werden. Er hat Hunderte, wenn nicht Tausende auf seinem großen Grundstück zusammengetragen. Es liegt im beschaulichen Ruhlsdorf direkt an der Durchgangsstraße nach Strausberg schräg gegenüber der Dorfkirche. Wer genau hinschaut, dem fallen die vielen Steine schon auf. Und natürlich das große Holzreliefschild „Findlingshof“.

Holz und Steine, die vertragen sich wunderbar. Überall auf dem Gelände gibt es Sitzgruppen, wo sich beide Materialien ergänzen. Als wären sie eigens für den Zweck gebaut, gibt es die Wände von Feldsteinscheunen, an denen der 61-Jährige sogleich einiges erläutern kann. Kommen Kindergruppen oder Familien auf den Findlingshof, erzählt Kurt Zirwes zunächst über die Eiszeiten, die in den zurückliegenden Milliarden Jahren die Landschaft formten: „Mindestens achtmal war der Gletscher hier, wie oft genau, darüber streiten sich die Gelehrten noch“, sagt der Steinkenner. Ein großes Kunststoffmodell an der Zufahrt zeigt den kilometerhohen Eispanzer, die Grund- und die Endmöräne, die Sander und die Abflüsse ins Urstromtal.

In einer Woche kommt der Strausberger Hort Strausseestrolche auf den Findlingshof. Viele Berliner Kinder hat Kurt Zirwes schon gefragt, ob sie wissen, wie der Prenzlauer Berg und der Kreuzberg entstanden sind. Gewusst hat es keins. Aber Kurzt Zirwes: „Das waren das rechte und linke Ufer des Gletscherflusses in Richtung Nordsee, der sich dazwischen eingegraben hatte. Als sich der bisher letzte Gletscher der Weichsel-Eiszeit bis in Höhe Eberswalde zurückgezogen hatte, konnte das Wasser auch Richtung Osten abfließen, es strömte zur Ostsee. Seitdem haben wir hier ganz in der Nähe, im Roten Luch bei Waldsieversdorf, die Wasserscheide zwischen Nord- und Ostsee.“

Um die Kinder nicht mit Theorie zu langweilen, wird es auch zu Beginn schon praktisch mit der Steinbalance. Es gilt, fünf flache Steine zu stapeln. „Wie viele Varianten sind möglich?“, fragt der Erlebnispädagoge nebenher. „Fünf mal vier mal drei mal zwei mal eins – das haben wir doch in der Schule gelernt! Also 120“, frischt er verschüttetes Wissen auf. Beim Steinestapeln werden Feinmotorik und Konzentration geübt. Das haptische Erlebnis der Steinoberflächen, das Balancieren, all das entschleunige und beruhige Ferienkinder auch. Und natürlich auch Erwachsene. Dazu kann man an einer Steinskulptur, die wie das Riesenmodell eines Virus aussieht und gerollt werden darf, kollektives Vorgehen trainieren. Oder die Kinder probieren, angetan mit entsprechender Schutzkleidung, verschiedene Steinspaltwerkzeuge und Patentkeile aus. Wem das zu gefährlich ist, dem gibt Kurt Zirwes zwei kleine Steine in die Hand und zeigt, wie man damit Musik macht oder den Storch und den Sprecht imitiert.

Er selbst macht Musik auf Klangsteinen, die sphärisch klingen, und gibt auch Bildhauern Arbeitsmöglichkeiten. Und wer dann einfach mal keine Steine mehr sehen mag, der geht die paar Meter hinunter zum Ruhlsdorfer See. Dem zeigt Kurt Zirwes die Teichquellen und den natürlichen, wieder freigelegten Bachlauf und das rege Leben daran. Richtig geheimnisvoll aber ist der Rätselstein, ein großer roter Sandstein mit kreisrunden Einkerbungen. Die müssen vom Strudel im Gletschertrog stammen, also wieder aus der Eiszeit, ist er sich sicher.