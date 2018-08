Kiez-Zentrum genießt bei SPD Priorität

Von Holger Rudolph

Rheinsberg ([]) Nicht nachvollziehen konnten etliche Stadtverordnete bei ihrer jüngsten Sitzung die von Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) kürzlich im RA vertretene Auffassung, dass das geplante Kiez-Zentrum, das im Gebäude einer früheren Kindertagesstätte entstehen soll, verzichtbar sei.

Schon kurz nach der von Schwochow organisierten Begehung des Gebäudes für die Presse hatten Kinder- und Jugendsozialarbeiter Mario Stärck und der Geschäftsführer der Rheinsberger Wohnungsgesellschaft (Rewoge), Stephan Greiner-Petter, Schwochows Aussagen kritisiert. Das Kiez-Zentrum sei unverzichtbar (RA berichtete).

Marion Grefrath (SPD) wunderte sich am Montag, dass Schwochow nichts von dem Zentrum für soziale Gruppen und Vereine hält. Der Bürgermeister entgegnete, dass es die Stadtverordneten selbst gewesen seien, die einen Teilbetrag des Eigenanteils zum Topf Soziale Stadt umgeschichtet hätten. „Es sollte mehr Geld in die Kita ,Spatzennest‘ fließen, also kann vorerst nicht am Kiez-Zentrum gebaut werden“, so der Bürgermeister. Außerdem fehle für das Gebäude ein Brandschutzkonzept. Wann dieses angefertigt wird, könne am ehesten Greiner-Petter sagen, dessen Rewoge das Projekt Soziale Stadt vorantreibt.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende Sven Alisch versicherte, dass seine Partei bei der Verwendung der Haushaltsmittel 2019 für das Kiez-Zentrum einen Schwerpunkt setzen werde. Dass das Zentrum entstehen soll, sei längst beschlossene Sache, die es nun umzusetzen gelte. Alisch: „Es gibt sehr viele Interessenten aus dem sozialen Bereich, die dort unterkommen wollen.“ Davon, dass der Bedarf zu gering sei, wie Schwochow gesagt hatte, könne überhaupt nicht die Rede sein.

Alisch empfahl, zur nächsten Ratssitzung im September Stephan Greiner-Petter sowie den zuständigen Mitarbeiter des Bauamtes einzuladen. Die Stadtverordneten stimmten der Empfehlung mehrheitlich zu. Offenbar ist das Interesse an einer Begegnungsstätte im Wohngebiet „Am Stadion“ auch unter den Abgeordneten doch größer, als von Schwochow angenommen. Es sprach sich jedenfalls am Montag niemand gegen den Bau des Kiez-Zentrums aus.