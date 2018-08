Die Tasten des Dorfes bewegen sich

Sandra Euent

Ribbeck (MOZ) In dieser Woche liefen die Vorbereitungen zur Ribbecker Sommernacht am heutigen Samstag auf Hochtouren. Es wurde fleißig gebaut und geschraubt, unter anderem an der fünf Meter langen Klaviertaste, die im Rahmen des diesjährigen Themas „Alle Tasten im Dorf ?!“ auf dem Ribbecker Dorfanger zum Spielen einlädt.

Auf Basis der Mechanik eines Flügels hat Mit-Organisator Michael Korn das Modell im Maßstab 10:1 realisiert. Die Besucher können die Kraftübertragung von der Taste über den Hammer zur Seite selbst ausprobieren, während Schauspieler Thomas B. Hoffmann nebenan Geschichten über das Klavier und seine Spieler liest und Pianist Stefan Paul Stücke von Debussy auf dem Bösendorfer Flügel des Ribbecker Schlosses erklingen lässt.

Insgesamt werden 34 Instrumente auf 18 Bühnen im Einsatz sein, darunter Klaviere, Flügel, Orgeln, Akkordeons, Melodicas und Daumenklaviere. Etwa die Hälfte davon wird von Künstlern vielfältig zum Klingen gebracht – die Beiträge reichen von Klassik über Jazz bis zu zeitgenössischer Filmmusik. Die andere Hälfte wird das Publikum eingeladen, selbst zum Instrument zu greifen.

Neben den musikalischen Darbietungen erwartet die Besucher eine spektakuläre Jonglage des Duos M&M auf dem Dorfanger, verschiedene Licht-, Klang- und Videoinstallationen und ein Stummfilm mit Begleitung. Als Walk-Acts machen sich bereits die Großen Havelfrischlinge, Reimund Groß und Gernot Frischling, warm. Am Abend werden sie als Klaviertransporteure alle Hände voll zu tun haben.

Bei den erwarteten lauen Temperaturen können sich die Besucher auf eine Sommernacht voll vielfältiger Erfahrungen mit den Instrumenten und Orten des Dorfes Ribbeck freuen, die es schlendernd zu entdecken gilt.

Einlass ist ab 18 Uhr, Programmbeginn um 19 Uhr. Restkarten an der Abendkasse gibt es zum Preis von 25 Euro. Für autolose Besucher fährt ein kostenloser Busshuttle um 18 Uhr ab dem Bahnhof Nauen Richtung Ribbeck. Die Rückfahrt ist für 22.30 Uhr geplant.