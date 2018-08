Juliane Keiner

Reetz (MOZ) Mit ihrem Foto „Rast unter dem Weidentempel bei Ragösen“ gewann die Reetzerin Eva Loth den Fotowettbewerb der VR-Bank. Die Hobbyfotografin schreibt und fotografiert seit längerer Zeit zuverlässig für BRAWO.

Das Fotografieren hat der heute 60-Jährigen bereits als Kind Freude bereitet. „Damals natürlich noch mit Film“, so Eva Loth. „Es war nicht ganz so einfach, wie heute.“ Zweimal jährlich hat sie sich einen Farbfilm geleistet, zum Weihnachtsfest und für den Reetzer Karneval. „Ich kann mich noch erinnern, dass die Entwicklung eines Filmes 36 Mark gekostet hat. Das konnte ich mir nicht oft leisten.“

Nach der Wende war sie für kurze Zeit selbstständig und hat für eine regionale Zeitung gearbeitet. „Zu dieser Zeit habe ich mir meine erste Spiegelreflexkamera zugelegt, eine Minolta. Die per Hand geschriebenen Beiträge habe ich mit schwarz/weiß Bildern ergänzt. Pro Film konnte ich 12 Bilder anfertigen. Das Material habe ich nach Fertigstellung in die Redaktion gebracht. Die Mitarbeiter vor Ort haben den Artikel dann abgetippt, der Fotograf hat die Bilder entwickelt. Es wurde ja noch nicht in Farbe gedruckt“, erinnert sie sich zurück.

„Später bekam ich dann einen PC mit einem Schreibprogramm. Wenn ich fertig war, musste ich in der Redaktion anrufen. Dort wurde das Telefon auf Modem umgestellt und ich konnte die Texte schicken. Was für eine Erleichterung. Das ist heute natürlich alles viel einfacher und bequemer.“

Seitdem die Reetzerin sich ihre neue Kamera gekauft hat, ist sie häufig auf Motivsuche. Vor allem Natur- und Landschaftsaufnahmen haben es ihr angetan. „Viele Funktionen kenne ich noch gar nicht“, schmunzelt sie. „Wenn ich im Auftrag unterwegs bin, bleibt meist keine Zeit die Einstellung an der Kamera zu wechseln, zu variieren. Es muss alles spontan sein, sonst ist das Motiv weg. Da sind die automatischen Einstellungen schon ganz praktisch. Ein gutes Foto entsteht spontan, aus der Situation heraus.“

Nach einer wechselhaften beruflichen Laufbahn schreibt die 60-jährige Reetzerin wieder häufiger für die regionale Presse. Neben der Familie, sie ist dreifache Mutter und sechsfache Oma, liest Eva Loth gern, gärtnert und ist viel mit der Kamera unterwegs.

Für ihr Foto erhält Eva Loth 300 Euro. Das Bild wird im Heimatkalender 2019 der VR-Bank veröffentlicht.