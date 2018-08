Freund nach zwei Kreuzbandrissen zurück im Teamtraining

dpa-infocom

Courchevel (dpa) Olympiasieger Severin Freund kehrt nach zwei Kreuzbandrissen und mehr als eineinhalb Jahren Pause ins Teamtraining der Skispringer zurück.

«Severin wird zwar nicht am Wettkampf teilnehmen, dafür aber ab Sonntag wieder ins Mannschaftstraining einsteigen», sagte Bundestrainer Werner Schuster in einer Mitteilung des Deutschen Skiverbandes (DSV).

Der 30 Jahre alte Freund wird den viertägigen Trainingskurs der DSV-Adler im französischen Courchevel mitbestreiten. Zuvor treten Andreas Wellinger, Richard Freitag und Co. bereits beim Sommer-Grand-Prix in Frankreich an.

«Severin hat in den letzten Wochen ein individuelles Programm auf verschiedenen Schanzen sehr positiv bewältigt», stellte Schuster fest. Der Doppel-Weltmeister und Gesamtweltcup-Sieger von 2015 erlitt im vergangenen Jahr zwei Kreuzbandrisse und musste den kompletten Olympia-Winter aussetzen.