Entscheidung zur Akteneinsicht soll kommende Woche fallen

dpa

Potsdam (dpa) Das Brandenburger Landesverfassungsgericht will voraussichtlich in der kommenden Woche über eine Klage von zwei AfD-Landtagsabgeordneten auf Akteneinsicht zum Medikamentenskandal entscheiden.

Die AfD-Abgeordneten Rainer van Raemdonck und Birgit Bessin verlangen in einem Eilverfahren Akteneinsicht noch vor der nächsten Sondersitzung des Gesundheitsausschusses, der voraussichtlich kommenden Donnerstag im Landtag tagen soll. „Eine Entscheidung könnte Anfang bis Mitte kommender Woche fallen“, sagte ein Sprecher des Landesverfassungsgerichts am Donnerstag.

Die Landesregierung kündigte am Donnerstag an, dass sie noch in dieser Woche zu der Klage Stellung nehmen wolle. Die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Marina Ringel, hatte am Mittwoch erklärt, dass das Ministerium den Antrag auf Akteneinsicht bereits prüfe. Mit dem Abschluss dieser Prüfung sei in den nächsten Tagen zu rechnen.