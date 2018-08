Container vor Mietshaus in Flammen

Jürgen Liebezeit

Oranienburg (MOZ) Hoher Sachschaden ist Mittwochnacht bei einem Brand in Oranienburg entstanden. Nach Angaben der Polizei gerieten kurz vor Mitternacht vor einem Mehrfamilienhaus in der Bernauer Straße drei Papier- und drei Müllcontainer in Brand. Die Ursache ist noch unklar. Das Feuer beschädigte die Fassade des Hauses und ein Trafohäuschen. Mitarbeiter der Stadtwerke waren vor Ort, mussten aber nicht eingreifen. Das Trafohäuschen hatte nur äußerlich Schäden. Die Bewohner des Hauses waren laut Polizeisprecherin Nadine Rübbelke nicht in Gefahr. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Das Sachschaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.