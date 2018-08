Zwei Brände in zwei Wochen in Reifenlager

dpa

Senftenberg (dpa) Zwei Wochen nach einem Brand in einem Reifenlager in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz) hat es dort erneut ein Feuer gegeben. Am späten Mittwochabend gingen gebrauchte Fahrzeugreifen in Flammen auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Gegen 9.57 Uhr war das Feuer laut Regionalleitstelle Lausitz unter Kontrolle, Löscharbeiten zogen sich aber noch über den Tag. Verletzte gebe es nicht, hieß es.

Warum es erneut zu einem Brand in dem Reifenlager kam, blieb erneut unklar. Beim vergangenen Feuer Ende Juli hatte die Polizei auch Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Jetzt prüfe man auch, ob es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt.

Einsatzkräfte brachten nach Angaben der Leitstelle am Donnerstag einen Schaumteppich aus. 15 Fahrzeuge und mehr als 70 Kräfte seien im Einsatz gewesen. Laut Polizei ging man davon aus, dass sich die Löscharbeiten noch bis in den Abend ziehen könnten. Am Freitag ist dann voraussichtlich die Spurensicherung vorgesehen.