Georg Quander übernimmt künstlerische Leitung

dpa

Potsdam (dpa) Der Kulturmanager Georg Quander wird neuer Künstlerischer Direktor der Kammeroper und Musikakademie Rheinsberg. Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) werde den 67-Jährigen am kommenden Dienstag (14. August) in Potsdam vorstellen, teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit.

Quander war von 1991 bis 2002 Intendant der Berliner Staatsoper „Unter den Linden“ und von 2005 bis 2013 Kulturdezernent in Köln. In seine Amtszeit fiel die Rettung wertvoller historischer Dokumente nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs beim U-Bahn-Bau im Jahr 2009.

Quander folgt auf Frank Matthus, der seinen Rückzug aus dem Festival Kammeroper Rheinsberg bereits im vergangenen Jahr angekündigt hatte. Da das Festival und die Musikakademie bereits 2014 unter dem Dach der Musikkultur Rheinsberg zusammengefasst wurden, übernimmt der 67-Jährige die künstlerische Leitung beider Institutionen.