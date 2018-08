Heike Weißapfel

Summt (moz) Zu einem Brand zwischen Summt und Zühlslake an der Landesstraße 21 sind die Freiwilligen Feuerwehrleute vom Mühlenbecker Land und Glienicke am Mittwoch ausgerückt. Dort standen um 13.15 Uhr etwa 200 Quadratmeter Unterholz im Wald in Flammen. Die Tanklöschfahrzeuge wechselten sich als Zubringer für Wasser ab. Verletzt wurde niemand. Die Polizei vermutet fahrlässige Brandstiftung als Ursache.