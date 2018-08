Beginn der Sanierung bald möglich

dpa

Berlin (dpa) Bei der Berliner Gedächtniskirche zeichnet sich ein Beginn der umfangreichen Sanierung ab.

In Gesprächen mit Vertretern des Haushaltsausschusses habe er deutliche Signale bekommen, dass sich der Bundestag an den Kosten beteiligen wolle, sagte Pfarrer Martin Germer am Donnerstag. Die Mittel könnten im nächsten Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden. Damit könnten die Arbeiten 2019 beginnen. Die Kosten liegen bei 28 Millionen Euro. Die „Berliner Morgenpost“ hatte zunächst darüber berichtet.

Als weitere Finanzierungsquellen kommen das Land Berlin sowie die Evangelische Kirche infrage, hier gebe es ebenfalls positive Zeichen. Die Gemeinde stellt eine Million Euro zur Verfügung. Der 1961 neben der Kriegsruine eröffnete Neubau des Architekten Egon Eiermann (1904-1970) ist mit jährlich 1,3 Millionen Menschen der meistbesuchte kirchliche Ort in Berlin.

Nach dem Architektenkonzept „Perspektive 2023“ muss die Restaurierung der Turmruine vollendet werden. Die dortige Ausstellung zur Geschichte der Kirche werde der großen Besucherzahl nicht mehr gerecht, sie soll umgestaltet und eventuell auf die Ebene über der Halle erweitert werden. Im Foyergebäude könnte ein Café unterkommen.

Beim Glockenturm und dem Kirchengebäude müssen Fenster und Betonwaben an der Außenfassade saniert oder ausgetauscht werden. Allein der Glockenturm hat 5000 Beton-Glas-Elemente, die überarbeitet werden müssen. Geplant ist ein neues Leitsystem, neue Außenbeleuchtung sowie komplette Barrierefreiheit.

Der Deutsche Kulturrat und die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche hatten vor drei Jahren einen Beirat berufen, der ein Nutzungskonzept für die Kirche als „nationales Denkmal“ erarbeiten sollte.