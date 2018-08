Kalte Dusche kurz vor dem Halbzeitpfiff

Nico Rösenberger

Rathenow Die Pressekonferenz am Mittwochabend war eigentlich schon beendet, als FSV-Trainer Ingo Kahlisch noch einmal mit einer Info aus der Kabine zurück kam - leider keiner guten: Mit Bilbija, Baudis und Top werden gleich drei Stammspieler für die nächsten Regionalliga-Wochen ausfallen. Bilbija hatte sich schon beim Aufwärmen vor dem Spiel verletzt. Baudis, der eigentlich geschont werden sollte, rückte für ihn in die Startelf und musste in der zweiten Halbzeit ebenso wie Top verletzt vom Platz. Nach dem unglücklichen 2:3 gegen Viktoria Berlin war der Abend des 3. Spieltags nun vollends gebraucht.

Eben jener Baudis hätte Optik in der 13. Minute auch um ein Haar in Führung gebracht, doch sein Kopfball nach einer Ecke von Leroy klatschte nur an das Lattenkreuz. Bereits in der 5. Minute hatte dieser Standard schon einmal fast Erfolg gebracht. Ecke Leroy, Kopfball Turan - knapp drüber. Die Zuschauer sahen eine flotte Anfangsphase mit Chancen hüben wie drüben. Viktoria scheiterte mit Schüssen von Brand (6.) und Gayret (16.) jeweils an Optik-Keeper Rogall.

Die gefährlichere Spielanlage hatte jedoch der FSV, der über Özcin, Top und Printemps immer wieder ausschwärmte und sich in der 21. Minute belohnte. Nach Vorarbeit von Printemps schob Caner Özcin aus Nahdistanz abgezockt zum 1:0 ein. Nur fünf Minuten später fast der Doppelpack - aus 20 Metern zielte Özcin knapp links vorbei. Kurz darauf aber doch das 2:0. Wieder bereitete Printemps über rechts vor, seine Eingabe verwandelte dieses Mal Leroy (29.).

Ein komfortabler Pausenvorsprung, sollte man meinen. Doch drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff die kalte Dusche für Optik: Erst wurde ein Distanzschuss von Brand unhaltbar abgefälscht (42.) und dann stocherte der Ex-Babelsbeger Hoffmann einen abgewehrten Ball auch noch zum 2:2 über die Linie (44.). Innerhalb von nur drei Minuten hatte Viktoria ausgeglichen. Das hinterließ Spuren bei Optik.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Berliner das Kommando und ließen Ball und Gegner laufen. Torchancen brachte das allerdings, bis auf einen Kopfball von Soyak - weit über das Tor - nicht ein. Im Gegenteil, die große Chance zur erneuten Führung hatte plötzlich Optik. Nach einem sehenswerten Doppelpass mit Özcin scheiterte der eingewechselte Weber am sensationell reagierenden Ex-TeBe-Schlussmann Flauder.

Im Gegenzug fiel das 3:2 für die Berliner - wieder äußerst unglücklich. Einen Distanzschuss ließ Bjarne Rogall über die Fingerkuppen rutschen, Brand schnappte sich den Ball und am langen Pfosten drückte Yilmaz die Flanke über die Linie (78.).

Trotz dieses Rückschlags bewies der Aufsteiger aus Rathenow große Moral und kämpfte sich noch einmal ins Spiel zurück. In der 90. Minute scheiterte Leroy nach einem langen Zuspiel von Turan am erneut stark reagierenden Flauder, und in der Nachspielzeit segelte ein Schlenzer von Printemps nur knapp am linken Pfosten vorbei - es sollte an diesem Tag einfach nicht sein...

Die Spieler des FSV Optik haben nicht viel Zeit zum Wunden lecken. An diesem Sonntag geht es zum Mitaufsteiger nach Bischofswerda.