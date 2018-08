Erste Bewährungsprobe für junge Reiterin

Simone Weber

Steckelsdorf Mehr als 170 Reiter kamen zum diesjährigen Turnier der Ersten Westernreiter Union (EWU), das wieder am ersten Augustwochenende auf der Big DD Ranch in Steckelsdorf ausgetragen wurde. Für viele Sportler ging es in den verschiedenen Prüfungen um die Qualifikation zu den German Open. Wertungen erfolgten in der Berlin-Brandenburg Trophy 2018 sowie beim Horse & Dog Trail Cup 2018. Als Sonderprüfungen fand während des Turniers unter anderem das „Working Cowhorse“ statt, bei dem der Reiter in Kombination mit seinem Pferd mit einer Kuh arbeitet.

Von den Reitern der Big DD Ranch starteten Weda Radebold, Lea-Marie Stampehl, Kyra Schönberg sowie die Trainer Isabelle Gessinger und Jürgen Malo. Am Freitagmorgen meldete sich noch spontan Mathilde Jenke zum Turnier an. Für die gerade neun Jahre gewordene junge Reiterin aus Parey war es die erste Turnierteilnahme und mit zwei Prüfungen eine Bewährungsprobe. „Mathilde reitet hier seit fast zwei Jahren. Sie ist sehr lernfähig und ehrgeizig. Wenn man ihr einen Hinweis gibt, setzt sie ihn schnell um“, so Trainerin Cynthia Hopp die Stärken ihrer Schülerin.

„Mathilde hat schon früher gern auf dem Pferd gesessen, und da haben wir es hier auf der Ranch versucht. In der Woche reitet sie einmal und in den Ferien zwei, drei Mal“, ergänzte ihre Mutter. Bei ihrer ersten Prüfung, dem „Walk Trot Trail“, wurde Mathilde Zweite. „Ich bin sehr zufrieden. Auch für das Pferd war es erst das zweite Turnier“, lobte die Trainerin. „Ich war ein bisschen aufgeregt. Aber ich bin ganz zufrieden“, so die erfolgreiche Reiterin.

Ihre erste Turnierteilnahme hatte Lea-Marie Stampehl aus Rathenow zum Westernreitturnier auf der Steckelsdorfer Ranch bereits im Vorjahr gemeistert. In zwei ihrer insgesamt drei Prüfungen startete sie nun mit der Rathenowerin Weda Radebold gemeinsam in der selben Altersklasse. Seit sechs Jahren reiten die Semliner Peggy und ihr Mann Hauke Cyborra in Steckelsdorf. „Wir reiten nur zum Spaß, ohne den sportlichen Ehrgeiz zur Teilnahme an Meisterschaften“, sagte Hauke Cyborra. „Ich finde es toll, dass die Turniere hier auch immer mehr in der Region wahrgenommen werden. In Ostdeutschland gehört die Ranch hier mit zu den ersten Adressen im Westernreiten.“

Für Kyra Schönberg ging es bei einigen der Prüfungen noch um die Qualifikation für die diesjährigen German Open, die vom 22. bis 29. September auf Gut Matheshof in Kreuth/Rieden ausgetragen werden. Teilweise mit Siegen, wie in der Prüfung „Superhorse“ am Sonntag, schaffte die 17-jährige aus Bützer ihre Qualifikationen. In Lübben wurde Kyra im Juli Jugend-Landesmeisterin im „Superhorse“ und „Western Horsemanship“. Auch Weda Radebolds Trainerin Isabelle Gessinger nahm an mehreren Prüfungen teil, um sich für die German Open zu qualifizieren. Beim „Freestyle Reining Cup“ siegte sie als Jack Sparrow im gewählten Kostüm und eigener Choreografie „Pirat der Karibik“. Auch Isabelle Gessinger tritt zu den German Open an.

Die einzelnen Ergebnisse vom EWU-Westernreitturnier in Steckelsdorf sind online auf www.ewu-berlin-brandenburg.de nachzulesen.