20-jähriger Autofahrer rast in Fahrradgruppe

Martin Risken

Bredereiche (MOZ) Bei einem offenbar riskanten Überholmanöver zwischen Bredereiche und Himmelpfort ist ein 20-jähriger Nissan-Fahrer am Mittwochmittag in eine Gruppe von Radfahrer gerast. Zwei der drei Radfahrer wurden dabei verletzt, einer davon schwer, wie die Polizei am Donnerstag informierte.

Der 20-jährige Autofahrer überholte auf der hügeligen und zum Teil unübersichtlichen Ortsverbindungsstraße zwischen Bredereiche und Himmelpfort zunächst einen vorausfahrenden Pkw. Während des Überholvorganges kollidierte er mit einer Kolonne von Fahrradfahrern, die ihm auf seiner Fahrbahn entgegenkamen. Dabei handelte es sich laut Polizei um italienische Touristen.

Der Pkw erfasste den zweiten und dritten in der Kolonne befindlichen Radfahrer. Der zweite, ein 23-Jähriger, wurde ins Krankenhaus Gransee gebracht. Der dritte Radfahrer, ein 21-Jähriger, erlitt einen Schock. Er konnte aber vor Ort behandelt werden. Der vorausfahrende Radfahrer in der Kolonne blieb offenbar unverletzt, ebenso der Unfallverursacher selbst. An seinem Fahrzeug sowie an den beiden Fahrrädern der Italiener entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von zusammen rund 600 Euro.