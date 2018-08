Tochter zeigt gewalttätigen Vater an

MOZ

Neuruppin Eine 18-Jährige hat ihren gewalttätigen Vater bei der Polizei angezeigt. Die junge Frau schilderte den Beamten am Mittwochnachmittag, dass ihr aus Syrien stammender Vater sie in der vorangegangenen Nacht attackiert hatte. Demnach hat der 48-Jährige aus nichtigem Anlass erst mit den Händen auf sie eingeprügelt. Anschließend schlug er auch mit einem Beinstelltisch nach ihr und traf sie am Bein. Die 18-Jährige erlitt keine sichtbaren Verletzungen, klagte aber über Schmerzen. Zudem gab sie an, dass ihre Geschwister auch schon mehrfach von dem Vater geschlagen worden sind. Da ihre Mutter Angst vor dem gewalttätigen Mann habe, sei bisher nie die Polizei gerufen worden. Nun läuft ein Strafverfahren gegen den Mann. Er wurde der Wohnung verwiesen und in einer Asylunterkunft untergebracht.