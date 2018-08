Umfangreiche Dokumente zum 17. Juni

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) 65 Jahre ist es her, dass es am 17. Juni 1953 einen Volksaufstand gegen das stalinistische SED-Regime gab. Auch Arbeiter auf der Baustelle für das Eisenhüttenkombinat beteiligten sich an den Arbeitsniederlegungen, um gegen die Erhöhung der Normvorgaben zu protestieren. Am 17. Juni zogen rund 3000 Arbeiter, vor allem Zimmerleute und Maurer, in einem Protestmarsch zur SED-Kreisleitung, die ihren Sitz damals im Rathaus in Fürstenberg hatte.

An die Ereignisse erinnert eine Ausstellung, die der Historiker Günter Fromm zusammengestellt hat. Wer sich die vielfältigen Dokumente anschauen will, sollte etwas Zeit mitbringen. Denn Günter Fromm, der sich mit dem Thema schon sehr lange beschäftigt, hat umfangreiches Material zusammengetragen. Zum einen sind es Akten der SED-Kreisleitung, wo es unter anderem einen Augenzeugenbericht zu den Ereignissen gibt. Zum anderen sind es auch Zeitungsausschnitte aus den damaligen Medien, wo sehr schnell klar wird, wie der Aufstand, der bald niedergeschlagen war, interpretiert wurde. In der Betriebszeitung „Unser Friedenswerk“ stand ein Bericht unter der Überschrift „Das Ende der faschistischen Provokation.“

Günter Fromm hat schon in der DDR über das Thema geschrieben, stieß dort aber auf Widerstände. „Erst nach der Wende konnten entsprechende SED-Akten und die Prozess-Akten ausgewertet werden und damit ein wahrheitsgemäßer Verlauf dargestellt werden“, stellt Günter Fromm fest.

Wie unterschiedlich die Ereignisse auch noch nach der Wende diskutiert wurden, stellt Günter Fromm auch unter anderem in Zeitungsausschnitten und Leserbriefen dar. Denn zum 50. Jahrestag gab es den Vorschlag, am Rathaus in Fürstenberg eine Gedenktafel anzubringen. „Wie schwer es die Erinnerung an den 17. Juni und die Ehrung der zu unrecht Verurteilten auch 50 Jahre danach hatte, zeigte die Diskussion um die Gedenktafel in der Öffentlichkeit, aber auch in den Gremien der Stadtverordnetenversammlung“. sagt Günter Fromm.

Ihm ist die Ausstellung auch deshalb wichtig, da nach seiner Meinung die Stunden des 17. Juni 1953 im damaligen Stalinstadt weder im städtischen Museum in der Löwenstraße noch im Dokumentationszentrum Alltagskultur der DDR berücksichtigt werden. Der Historiker, der sich auch mit den zu Unrecht Verurteilten unterhalten hat und die in der Ausstellung würdigt, wünscht sich noch weitere Dokumente und Exponate.

Die Schau ist in den Räumen des Vereins „Help“ in der Glashüttenstraße Dienstag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr zu sehen. Tel.: 0162 4300968