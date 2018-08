Beach-Cup am Helenesee mit 60 Teams

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Das Beachvolleyballturnier um den Helene-Beach-Cup findet an diesem Wochenende mit insgesamt 60 Mannschaften statt. Nach 50 Teams im Vorjahr und 35 vor zwei Jahren stößt das Turnier am Helenesee damit an seine Grenzen. „Wir wollen familiär bleiben und weiterhin eine Mischung aus sportlich-anspruchsvollem und Spaß-Turnier bieten“, sagt Stefan Juda vom Organisationsteam.

Die Meldelisten sind bereits voll – bei den Frauen gehen 24 Teams auf den Sand, bei den Männern 36. „Das Feld ist gut besetzt, wir haben wieder Spieler aus der 3. Liga und der Regionalliga dabei. Der Großteil der Teilnehmer kommt aus der Region Berlin/Brandenburg, aber wir haben auch Meldungen aus Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern“, berichtet Juda, der auch selbst antritt.

Gespielt wird auf acht Feldern am Surf-Center beim Hauptstrand sowie auf zwei weiteren Feldern am ehemaligen Beachvolleyballplatz. In der Vorrunde werden am Sonnabend zwischen 9.30 und 17.30 Uhr in Sechser-Staffeln mit Spielen über einen Satz bis 21 Punkte die 16 besten Teams ermittelt. Diese treten dann am Sonntag von 10 bis 16 Uhr im Double-Out über jeweils zwei Sätze à 15 Punkte gegeneinander an.

In seiner jetzigen Form findet der Helene-Beach-Cup zum dritten Mal statt, insgesamt ist es das 25. Beachvolleyball-Turnier an der „Kleinen Ostsee“. Der Eintritt ist für Tagesbesucher des Helenesees frei. (hrö)