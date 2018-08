Per Rad bis zum Spreewald und zurück

Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Auf einer Skala der Sportverrückten von 1 bis 10 gehören sie wohl zu jenen, welche die Stufe „11“ verdient haben: uckermärkische Radsportler, die nun schon zum fünften Mal zu einer Eintages-Ostbrandenburgtour aufbrachen. Selbst bei der aktuellen Extrem-Hitze absolvierten sie mehr als 350 Kilometer.

Vier Jahre lang war diese Ultra-Rad-Marathontour eine Benefiz-Erfolgsgeschichte zusammen mit der Lebenshilfe Uckermark. „Jahr für Jahr ist es uns gelungen, durch diese sportliche Aktion einen beachtlichen Spendenbetrag zu sammeln und der Lebenshilfe zum Erfüllen zusätzlicher Wünsche bereitzustellen“, erinnert sich „Tour-Erfinder“ Eddy Baumüller aus Greiffenberg. Da seien über die Jahre auch viele echte Freundschaften zwischen den Protagonisten entstanden. Durch Veränderungen im Verein Lebenshilfe konnte aber diese Benefiz-Aktion nicht mehr weitergeführt werden. „Die Tour deshalb ausfallen zu lassen, kam uns aber nicht in den Sinn“, meint Baumüller.

Und Eckhard Kurth, Abteilungsleiter bei den Radsportlern von Blau-Weiß Schwedt, ergänzt: „Man muss für seine Enthusias-­ten auch immer wieder Höhepunkte schaffen, um sie bei der Stange zu halten. Allen Mitstreitern macht es großen Spaß.“

Da war es also auch in diesem Jahr nicht genug, dass man vor einigen Wochen die rund 330 km lange Eintages-Tour von Schwedt nach Bansin (Usdeom) und zurück ebenfalls in bewährter Tradition bestritt – auch die Ostbrandenburgtour sollte unbedingt ihre Fortsetzung finden. Mit etwas verändertem Modus: Start war nicht abends um acht (wie sonst immer in Greiffenberg nach einer stimmungsvollen Verabschiedung), sondern morgens um 3 Uhr quasi „klammheimlich“ bei Getränke-Rössler in Angermünde, wo schließlich am frühen Abend auch der Zielpunkt sein sollte.

„Frühmorgens war es noch richtig frisch“, erzählt Eddys Frau Monika Baumüller, die zusammen mit Kraftfahrer Hans-Jürgen Fiedler die Tour im Begleitfahrzeug mit absolvierte.

Zunächst führte der Weg nach Seelow, wo man gegen 5.30 Uhr den Sonnenaufgang beobachtete, und weiter nach Müllrose – nach etwas mehr als 100 Kilometern gab es hier planmäßig die erste Pause. Die weitere Richtung war klar: Der nördliche Spreewald wurde angesteuert, in Schlepzig nach 210 km waren die fünf Extrem-Pedalritter, welche die komplette Tour absolvierten, dann bereits rund eine Stunde vor dem eigenen Zeitplan. Gelegenheit für einen längeren Stopp und für ein ausgiebiges Frühstück. „Jeder hatte etwas beigetragen: Bouletten, Würstchen, Eier, Kaffee, Kuchen und anderes mehr. War richtig gut“, erzählt Eckhard Kurth. Inzwischen wurde es immer heißer, aber es waren noch knapp 150 Kilometer zu absolvieren. „Durch die extrem heiße Luftwand fuhr es sich bisweilen wie durch Pudding“, beschreibt Kurth die Bedingungen.

Die erlebten auch fünf andere Radsportler: Sie machten sich nämlich gegen halb elf in Angermünde auf den Weg, um ihre Gefährtenab Strausberg auf den letzten rund 75 Kilometern zu begleiten. Der Planet glühte, das Thermometer zeigte fast 30 Grad. „Das war schon ziemlich krass. Hatten wir in den anderen Jahren nicht so, weil wir uns ja schon gegen 8 Uhr auf den Weg machten, weil die Zielankunft in Angermünde immer so gegen14 Uhr war“, lässt Gabriele Stäudten später im Ziel wissen.

Jedenfalls trafen sich beide Quintette an der abgemachten Stelle in Strausberg. Der Rückweg führte das kleine Feld unter anderem auch in Storkow bei Didi Senft vorbei, dem Radsport-Verrückten, der bis hin zur Tour de France für seine extravaganten Gefährte in Selbstbauweise bekannt ist. Im Vorjahr hatten die Uckermärker noch einen Stopp bei ihm eingelegt, diesmal radelten sie lediglich an seinem Grundstück vorbei.

Durch das Oderbruch bis Oderberg ging es zurück Richtung Uckermark. Erst auf dem letzten Teilstück hatten die Pedalritter dann auch mit etwas stärkerem Gegenwind zu kämpfen. „Ansonsten hatten wir diesmal wirklich sehr, sehr gute Bedingungen. Alleen und Wälder spendeten mitunter sogar etwas angenehmen Schatten“, erzählt Eddy Baumüller.

Gegen 17.45 Uhr erreichten die zehn Radler und das Begleitfahrzeug wieder den Rössler-Betriebshof. Ohne eine einzige Panne (!), was für ausgezeichnetes Material spricht, hatten Eddy Baumüller, Eckhard Kurth, Martin Schröder, Axel Dittmer und Thomas Saß am Ende exakt 352 Kilometer absolviert und diese in einer reinen Fahrzeit von 11:28 Stunden geschafft, was einem Schnitt von mehr als 30 Kilometern pro Stunde entspricht – sehr beeindruckend für Hobby-Radsportler. Bei dem anderen Quintett (Gabriele Stäudten, Martina Löhrs, Holger Radloff, Werner Ehrlich und Kay Plichter) zeigte der Kilometerzähler schließlich die Zahl 147 – allemal kein Pappenstiel

Da hatten sich die Matadore ein kühles Getränk verdient. Erstaunlich: Alle zeigten sich nur wenige Minuten nach der Ankunft und teilweise nach dem ersten Gang unter die Dusche schon wieder sehr entspannt, tauschten sich über die letzten Stunden aus und ärgerten sich über den einen oder anderen Pkw- oder Transporter-Fahrer, der das Feld doch sehr rücksichts-­los und riskant überholt habe.

Die fünfte Ostbrandenburg-Radtour ist Geschichte. Es soll keinesfalls die letzte gewesen sein. Gern möchten die Ausdauersport-Strategen ihrer Extrem-Leistung auch wieder einen Benefiz-Charakter verleihen und Geld für einen guten Zweck sammeln. Wer da vielleicht eine passende Idee hat, kann sich gern mit Vorschlägen an die Radsport-Abteilung des TSV Blau-Weiß Schwedt wenden.