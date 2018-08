Schlaubetaler stecken Ziele hoch

Wilfried Hohmann

Müllrose (MOZ) In einem Monat starten die Männer der HSG Schlaubetal-Odervorland in der Verbandsliga Süd in die neue Spielsaison. Der Auftakt erfolgt am 8. September um 18 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Märkischen BSV Belzig. Das Saisonziel lautet Aufstieg.

Der Pflichtspiel-Auftakt für die Handballer der HSG Schlaubetal ist am 25. August mit der ersten Pokal-Runde auf Landesebene. In Dahlewitz trifft er zunächst auf den Verbandsligisten Märkishcer BSV Belzig und anschließend je nach Ergebnis auf den HC Spreewald (Brandenburgliga) oder auf den SV Blau-Weiß Dahlewitz (Verbandsliga Süd) spielen wird.

Die Priorität für die HSG-Handballer liegt in dieser Saison auf die Meisterschaft. Hier wollen die HSG-Handballer als klar definiertes Ziel den Aufstieg in die höchste Landesspielklasse, die Brandenburgliga schaffen. HSG-Trainer Michael Stalla: „Für diese Saison haben wir uns als Mannschaft ganz klar den Aufstieg in die Brandenburgliga zum Ziel gesetzt, nachdem wir bereits in der vergangenen Saison lange Zeit auf einem Medaillenrang lagen, am Ende aber durch verschiedene Umstände wie zahlreiche Verletzungen und familiäre Ereignisse nicht ganz den Anschluss an die Tabellenspitze halten konnten.“

In dieser Saison sehe das etwas anders aus. Der Kader wurde aus Sicht von Stalla erweitert und auch qualitativ verbessert. „Insgesamt haben wir sechs Neuzugänge zu verzeichnen, so dass wir in dieser Saison praktisch jede Position doppelt besetzen können, ohne dass es qualitativ Ausfälle gibt. Dazu wird in dieser Saison Normen Ermling als Co-Trainer fungieren. Normen ist als langjähriger Stammspieler in der Mannschaft akzeptiert und wird sich vor allem um das Training im Angriff kümmern.“

Als Abgänge sind lediglich Przemislaw Tolyz (neuer Verein nicht bekannt), Frank Firniß und Normen Ermling (jeweils Laufbahn beendet) zu verzeichnen. Felix Preiss und Florian Lusanski werden auf eigenen Wunsch in die 2. Männermannschaft integriert, die in diesem Jahr neu ins Leben gerufen wurde und in der Kreisliga an den Start gehen wird. Neu sind Robert Kaberidis und Mateusz Krzyzanowski vom Oberligisten Grünheider SV sowie Friedrich Hanschel vom Oberligisten MTV 1860 Altlandsberg, Paskal Korau vom Verbandsligisten Rot-Weiß Friedland, Justin Korau vom Kreisligisten HSC 2000 Frankfurt und der zuletzt vereinslose Fiete Skrzypczak.

Vor allem von den Oberliga-Spielern versprechen sich die HSG- Verantwortlichen neue Impulse für die Mannschaft. Robert Kaberidis war der langjährige Kapitän des Grünheider Oberligisten. Ausgebildet beim ESV Frankfurt, absolvierte der Außen und Spielmacher in der vergangenen Saison 20 Spiele und erzielte dabei 41 Tore. Mateusz Krzyzanowski ist den Müllrosern kein Unbekannter, wechselte er doch vor einigen Jahren von der HSG nach Grünheide. In der zurückliegenden Saison erzielte der Rückraumspieler dort in 24 Spielen 38 Tore. Und auch Friedrich Hanschel und Paskal Korau spielten einst bei der HSG. Kreisläufer „Frida“ Hanschel wurde mit den Junioren unter Uwe Hobelmann Brandenburger Landesmeister und „Kalle“ Korau wechselte nach der Auflösung der 2. Männer der HSG zum SSV Rot-Weiß Friedland. Hier erzielte der erfahrene Außen in der Vor-Saison in 15 Spielen 60 Tore und war damit der drittbeste Torschütze seiner Mannschaft. Komplettiert wird das Sextett mit Torhüter Fiete Skrzypczak, der ebenfalls aus der Kaderschmiede des ESV Frankfurt stammt sowie mit Justin Korau, der zu den Talenten des HSC 2000 zählte, bevor sich seine Mannschaft in die Kreisliga verabschiedete.

Insgesamt also eine gute Mischung aus Leistung, Erfahrung und Talent. Vor allem haben sich die „Neuen“ laut Aussage von Trainer Stalla sehr gut in die Mannschaft integriert und passen vor allem auch charakterlich gut zum Team.

Allerdings verlief die Vorbereitung auf die neue Saison nicht unbedingt nach den Vorstellungen des Trainerduos. Nachdem man einige Wochen vor allem Kondition gebolzt hatte, stand die Mannschaft vergangene Woche vor verschlossenen Türen der Schlaubetal-Halle in Müllrose. Nachdem diese mehrere Wochen wegen der alljährlichen Reinigung gesperrt war, ohne dass diese stattfand, begann man ausgerechnet zu dem Zeitpunkt damit, als die Mannschaft mit dem Balltraining beginnen wollte. „Das hat unsere gesamte Planung über den Haufen geworfen. Zwar konnten wir einige Dinge auf dem Tartanplatz vor der Halle trainieren, aber das ist überhaupt nicht mit der Halle zu vergleichen. Hier wünsche ich mir für die Zukunft einfach bessere Absprachen für eine optimale Trainingsgestaltung“, zeigte sich Stalla etwas verärgert.

Auf die Frage, wann die Müllroser die neue Mannschaft vor dem Saisonstart noch einmal zu Gesicht bekommen, erklärte Stalla: „Geplant sind zwei Trainingsspiele gegen die TSG Lübbenau 63 II. Und zwar am 15. August um 20 Uhr bei der TSG und dann eine Woche später am 21. August um 19.30 Uhr in der Müllroser Schlaubetal-Halle. Dazu werden wir am 19. August am FES-Cup in Berlin teilnehmen.“ Dort trifft die HSG in der Vorrunde auf TUS Hellersdorf II, SG Narva Berlin III und Brandenburgligist SV Jahn Bad Freienwalde. Dazu spielen in der anderen Gruppe mit der SG Hermsdorf-Waidmannslust, dem BFC Preussen II, der SG FES I und dem Grünheider SV II weitere hochkarätige Mannschaften. Gegen den Grünheider SV II will die HSG auch noch testen.