Internationales Flair beim MTV

Georgios Tsapanos

Altlandsberg (MOZ) Am Wochenende feiern sechs Mannschaften aus drei europäischen Ländern gemeinsam mit ihren Fans aus Altlandsberg und Umgebung das erste große Handballfest: die 61. Auflage des Erwin-Benke-Turniers. Es ist das traditionsreichste Frauen-Handball-Turnier Deutschlands.

Ob Erwin Benke etwas von der Langlebigkeit „seines“ Turniers ahnte, als er es 1956, damals noch als Rangsdorfer Frauenturnier, aus der Taufe hob? Als Benke 2002 nach langer Krankheit verstarb, gab es keine zwei Meinungen, dass es künftig seinen Namen tragen sollte. Wahrscheinlich hätte er sich darüber noch ein bisschen mehr gefreut, als über das Bundesverdienstkreuz, mit dem sein unermüdliches Wirken mittlerweile und vollkommen zu Recht ausgezeichnet worden war.

Gefährdet war dieses Traditionsturnier eigentlich nur in den Jahren 2012 und 2013, als es gleich zweimal hintereinander ausfallen musste, unter anderem, weil sich kein Ausrichter fand, der diese Herkulesaufgabe hätte schultern können. In dieser Situation ist der MTV Altlandsberg 2014, zunächst gemeinsam mit dem Frankfurter HC, und bis heute mit nachhaltiger Unterstützung des Handball-Verbandes Brandenburg in die Bresche gesprungen. „Das kostet uns alle, gerade so kurz vor Saisonbeginn, natürlich viel Kraft“, räumt der 1. Vorsitzende des MTV, André Witkowski, ein, betont aber zugleich: „Dennoch erfüllt es uns alle mit Stolz und Freude, gerade dieses Turnier vorbereiten und durchführen zu dürfen.“

Freude herrscht in Altlandsberg auch darüber, dass mit den Frauen des DHC Slavia Prag lieb gewordene Stammgäste an den Erlengrund zurückkehren. „Ausgerechnet bei der letztjährigen Jubiläumsausgabe hatten unsere tschechischen Freunde aus Termingründen absagen müssen, jetzt haben sie alles so organisiert, dass sie bei uns wieder dabei sein können“, strahlt Wolfram Eschenbach vom MTV, der sich dieses Jahr gemeinsam mit Wolfgang Hartisch (HVB-Vizepräsident Entwicklung und Breitensport) und Maik Beifuß (HVB-Vizepräsident Schiedsrichterwesen) auch die Turnierleitung teilt. Nicht minder glücklich sind die Veranstalter aber auch über die Rückkehr der Sportfreunde des GC Amiticia Zürich, die im vergangenen Jahr ihr Benke-Debüt feiern konnten und gleich danach versprachen, „Wir kommen wieder!“

Auch wenn die Cup-Verteidigerinnen, die Frauen des Sönderjysk Elitesprort A/S aus Dänemark, die Reise nach Altlandsberg dieses Mal nicht haben einrichten können, bleibt der auch internationale Charakter der Veranstaltung erhalten.

„Altlandsberg international“ bedeutet aber nicht, dass es für den eher lokal orientierten Handballfan in der Erlengrund-Halle am Wochenende nichts Interessantes zu entdecken gäbe. Die deutschen Teilnehmerinnen sind die Zweitligistinnen Füchse Berlin sowie der Frankfurter HC, der SC Markranstädt und die Gastgeberinnen des MTV 1860 Altlandsberg. Mit anderen Worten: Garantiert prickelnde Derbystimmung in der Erle.

Für die MTV-Frauen ist das Erwin-Benke-Turnier um den Erlengrund-Cup natürlich auch darüber hinaus von besonderer Bedeutung. Es ist dieses Jahr die erste Gelegenheit für ihre Fans, das umfänglich neu zusammengesetzte Team unter Wettkampfbedingungen in Augenschein zu nehmen. Umgekehrt ist es auch die erste Gelegenheit für die Frauen, sich ihren Fans und Sponsoren zu präsentieren. Und natürlich versuchen alle, daraus irgendwelche Schlüsse auf Verlauf und Ergebnis der kommenden Saison zu ziehen.

Viel Arbeit gab und gibt es für MTV-Coach Sebastian Grenz und seine ebenfalls neue Co-Trainerin Josefine Wenzel: „Wir werden alles daran setzen, um im Turnier den bestmöglichen Eindruck bei unseren Fans, dem Pub-likum und natürlich bei unseren Sponsoren zu hinterlassen, denn ohne deren Engagement könnten wir alle hier unserer Leidenschaft auf diesem Niveau gar nicht nachgehen. Da spielt es eigentlich auch keine Rolle, dass das Erwin-Benke-Turnier, wie eigentlich immer, in unserem Vorbereitungsfahrplan ein wenig zu früh kommt.“