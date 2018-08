Vier Tage Geruch von verbranntem Gummi

Manuela Koch

Seelow (MOZ) Die Roten Teufel des MC Seelow haben ihr jährliches Trainingslager auf dem Airport Neuhardenberg hinter sich. Bei hochsommerlichen Temperaturen wurden die Trainingseinheiten im Kart-Slalom an unterschiedlichen Stationen absolviert. Dabei wurden zahlreiche einzelne Elemente (auch Theorie) trainiert. Natürlich ging es um schnelle Zeiten, in erster Linie aber um das fehlerfreie Fahren durch die Pylonen. Bewundernswert war, mit welchem Einsatz und Eifer die Mädchen und Jungen an beiden Tagen zur Sache gingen. Als kleine Belohnung durften dann alle am Sonnabendabend beim Suzuki Night Run zuschauen. Dabei ging es um ein Beschleunigungsrennen mit Motorrädern über die Achtelmeile auf dem Flugplatz Neuhardenberg.

Am Sonntagvormittag, zum Abschluss des Trainingslagers, gab es einen kleinen clubinternen Wettkampf. Nun haben sich die jungen Kart-Slalomfahrer des MC Seelow intensiv vorbereitet, um nach der Sommerpause die letzten Wettkämpfe in den laufenden Meisterschaftswertungen erfolgreich zu absolvieren.

Das Team des MC Seelow wird sich noch lange und gerne an die insgesamt vier Tage auf dem Flugplatzgelände erinnern. Schon heute freuen sich alle Teilnehmer auf das Trainingslager im nächsten Jahr. (mko)