1. FCF lässt Briesen keine Chance

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Mit einem deutlichen 6:0 (3:0) endete am Dienstagabend das Testspiel zwischen Fußball-Brandenburgligist 1. FC Frankfurt und Landesligist Blau-Weiß Briesen. Dabei ließen die Gastgeber noch mehrere hochkarätige Tormöglichkeiten aus.

Ronny Pesch war deshalb nicht nur von den Mücken genervt. „Wir waren heute nicht in der Lage, dem Gegner Paroli zu bieten. Ich lasse auch nicht die Ausrede gelten, dass vier Stammspieler gefehlt haben. Schließlich haben die anderen ja auch den Anspruch, auf dem Platz zu stehen“, fand Briesens Trainer, der den Großteil der gegnerischen Akteure aus seiner Zeit als A-Junioren-Coach des 1. FCF sowie Co-Trainer der Männer kennt, sehr deutliche Worte.

In der Tat spielte der Oberliga-Absteiger mit den Gästen aus dem Odervorland teilweise Katz und Maus, präsentierte sich gedankenschneller und technisch versierter. Bereits nach wenigen Minuten stand Mathias Reischert frei vor Briesens bedauernswertem Schlussmann Danylo Plaksil und erzielte die Führung (7.). Nur wenig später knallte Robin Grothe eine Flanke von John Lukas Sauer unter die Latte (13.). Dann war wieder der 33-jährige Ex-Schöneicher und -Fürstenwalder Reischert an der Reihe, der über die linke Außenbahn spazierte und den Ball ins kurze Eck beförderte (22.).

In der anschließenden Trinkpause wurde es laut im Kreis der Blau-Weißen, da Pesch seinem Unmut Luft machte. „Habt ihr das Fußballspielen verlernt? Die spielen uns nackig“, hallte es über den Platz am Buschmühlenweg. Doch auch anschließend unterliefen den Gästen immer wieder Leichtsinnsfehler in der Vorwärtsbewegung. Kurz nach dem Wechsel dann immerhin der einzig gefährliche Versuch, aber Dominik Stettnisch, Neuzugang von Kreisligist SG Rauen, scheiterte mit seinem Kopfball (50.). Auf der anderen Seite verwandelte Paul Karaszewski einen Handelfmeter (56.). Sehenswert das 5:0, das Lars Wiedenhöft mit einer mustergültigen Linksflanke auf Sandro Henning vorbereitete (61.). Der eingewechselte Tobias Fiebig scheiterte mit einem Foulelfmeter am 17-jährigen Plaksil, der in der vergangenen Saison noch für die A-Junioren des FCF sowie des FC Union Frankfurt zwischen den Pfosten stand (69.). Schließlich machte Bill Seiring das halbe Dutzend voll, als er nach Vorarbeit von Grothe nur noch einzuschieben brauchte (83.).

Nach dem 1:7 bei Victoria Seelow also erneut eine derbe Klatsche für die Gäste. „Das war viel zu einfach, bei den ersten drei Toren stehen wir da wie Fahnenstangen“, ärgerte sich Ronny Pesch. „Und die Laufbereitschaft hat gefehlt, da erwarte ich deutlich mehr.“ Die Möglichkeit dazu hat seine Mannschaft am Sonnabend, 15 Uhr, im Heim-Testspiel gegen Landesklasse-Vertreter Blau-Weiss Markendorf.

Frankfurts Trainer Jan Mutschler war natürlich zufrieden: „Mein einziger Kritikpunkt ist, dass wir die Konter besser ausspielen müssen. Aber vielleicht ist es besser, dass wir nicht 10:0 gewonnen haben, sonst hätten die ersten wieder angefangen zu träumen ...“

Blau-Weiß Briesen: Danylo Plaksil, Philipp Sellmann, Emilio Schön, Danilo Ballhorn, Ronny Anke, Stefan Vrazilov, Dominik Stettnisch, Philipp Ockert, Björn Zickerow, Max Wenzel, Jacob Naskrenski; Eingewechselt: Kevin Meissner, Kevin Backhaus

Schiedsrichter: Robert Nitz (Seelow)