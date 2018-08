Teamübergreifende Zufriedenheit

Ingo Muhme

Bernau (MOZ) Der FSV Bernau II gewinnt in der Vorbereitungsphase das dritte Testspiel gegen den Aufsteiger zur 1. Kreisklasse, Blau-Weiß Hirschfelde, standesgemäß 7:0. Trotzdem waren beide Teams am Ende mit der gezeigten Leistung zufrieden.

Vom personellen Gesicht der letzten Saison ist bei den Hussiten-Städtern nur noch wenig übriggeblieben. Christian Schramm ist neuer Trainer. Er löste Reinhard Purz ab, der ihn aber zu dieser Partie urlaubsbedingt noch einmal vertrat. „Wir haben das Team stark verjüngt, etliche A-Jugendliche sind jetzt dabei, der Altersdurchschnitt liegt bei 21,5 Jahren. Da kann man schon von einem Umbruch sprechen,“ berichtete Purz. „Mit Christian Schramm als Coach haben wir neuen Schwung bekommen. Er wurde von der Jungs sehr gut aufgenommen. Er passt mit seinen 42 Jahren sehr gut zum Team. Wir sind sehr zufrieden mit ihm, nicht zuletzt sieht man das auch an der sehr guten Trainingsbeteiligung“, konnte Purz seine Begeisterung über den Nachfolger kaum verbergen.

Die Partie begann sehr schleppend und abwartend. Dabei verstecke sich Hirschfelde keineswegs und versuchte mit guter Staffelung dem Favoriten Paroli zu bieten. Beim FSV ging in der Anfangsviertelstunde viel über die rechte Seite, auf der Youngster Florian Gabler einen quirligen Eindruck hinterließ. Doch irgendwie fehlte dem Kreisoberligisten die Geschwindigkeit. Das 1:0 entsprang einem Ballverlust im Hirschfelder Vorwärtsgang, den Jano Wanke rigoros bestrafte (8.). Der von Beginn an zu erwartende Sturmlauf der Hausherren blieb weiterhin aus. Viel Aufbauarbeit in der Breite machte es den Gästen auch nicht allzu schwer, sich immer wieder zu stellen. Doch viele individuelle Fehler der Blau-Weißen erlaubten dem FSV, weitere gute Möglichkeiten zu kreieren. Mit der Abschlussschwäche stellte sich Bernau selber ein Bein und verschaffte sich nur ein 5:0 zum Halbzeitpfiff (Most 19., 29., Grybowski 24., Gabler 38.). Aber auch das Gästeteam hätte mit mehr Knipser-Qualität von Paul Frick zwei Treffer erzielen können.

Zur Halbzeit begann auf der Bernauer Seite die Wechseltätigkeit, was der Partie ein wenig mehr Schwung einbrachte. Souleymane Bah belebte die Offensivaktionen der Hausherren und belohnte sich mit dem Tor zum 6:0 (62.). Bernau war weiterhin spielbestimmend und mit guten Möglichkeiten unterwegs, schaffte aber nur noch das 7:0 durch den dreifachen Torschützen Hendrik Most (79.).

„Ich bin zufrieden. Sieben Tore gegen eine unterklassige Mannschaft muss man erst einmal erzielen. Wir haben vieles umgesetzt, was im Training einstudiert wurde. Unser neues System im 4-4-2 funktioniert schon gut, wenn wir unsere Chancen besser nutzen, sind wir auf dem richtigen Weg. Wenn es am Ende der Saison ein Platz unter den ersten Zehn wird, können wir absolut zufrieden sein“, fasste Reinhard Purz seine Eindrücke nach Spielende zusammen. Hirschfeldes Mannschaftsverantwortlicher Lars Jonas sah trotz der klaren Niederlage einen guten Auftritt seines Teams. „Wir haben vier Tage intensives Trainingscamp hinter uns und dieses praktisch mit dem heutigen Spiel abgeschlossen. Die Jungs sind logischerweise platt. Alle haben sich voll reingehängt und dann muss man absolut zufrieden sein. Wir hatten noch kein Vorbereitungsspiel, dementsprechend funktionieren natürlich noch nicht alle Abläufe.“

Bernau II: Hoffmann, Mayer, Hellmund, Limburg, Wojahn, Wanke, Most, Grybowski, Öttel, Degen, Gabler – eingewechselt: Pazulla, Bah, Schramm, Juckel, Bahn, Matthes, Hamann

Hirschfelde: Jost, G. Bataiosu, Frick, Fieting, Schmidt, A. Bataiosu, Seidel, Heinick, Rohland, Engel, Dahn – eingewechselt: Fellberg, Behrends, Zenser