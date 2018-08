Fußballkreis verjüngt sich und baut Bürokratie ab

Dirk Schaal

Ahrensfelde (MOZ) Im Beisein aller Vereine der Fußball-Kreisoberliga fand am Dienstagnachmittag die Staffeltagung im Ahrensfelder Vereinsheim statt. Bei brütender Hitze hatte Staffelleiter Misdziol eine reguläre Tagungszeit von 90 Minuten versprochen, ein wenig Nachspielzeit gab es dann aber doch noch.

Von Verjüngung und Abbau der Bürokratie im Fußballkreis sprach der Vorsitzende Michael Reichert. Tatsächlich saßen viele junge Funktionäre mit am Tisch, wie der Vorsitzende des Schiedsrichterausschusses Robert Reinhardt und Kassenwart Paul Olschewski. Doch das soll nur der Anfang sein, sagte Reichert.

Ab dieser Saison ist es im Fußballkreis auch nicht mehr notwendig, die Trikotwerbung zu beantragen. Doch müssen die Vereine zwingend die Werbung auf der Spielkleidung im Spielbericht eintragen oder eben vermerken, dass es keine gibt. Andernfalls könnte es zu Komplikationen kommen, die jeweils auf die Vereine zurückkommen, schlimmstenfalls als Geldstrafe. Und dass die Zeit des Augenzudrückens beim Fußballkreis vorbei ist, daran ließ er und auch Staffelleiter Steffen Misdziol mit mehreren Hinweisen keinen Zweifel.

Das Fairplay soll weiter in den Fokus der Vereine rücken, sowohl auf als auch neben dem Platz. Eine klare Ansage machte Misdziol in Richtung Trainer und Betreuer, dass man zukünftig strenger bei unflätigen Rufen in Richtung Schiedsrichter reagieren wird. Wohl auch dringend notwendig, um die wenigen Unparteiischen bei der Stange halten zu können.

Bekamen die Saisonsieger der Fairplay-Wertung bisher 150 Euro in der Kreisoberliga und 100 Euro in den Kreisligen, ist dieser Titel nun finanziell aufgewertet worden. 250 Euro bekommt das fairste Team der Kreis­oberliga, 50 Euro weniger der Fairplay-Sieger beider Kreisligen. Je 100 Euro gehen an alle anderen Spielklassen bis 2. Kreisklasse, Frauen und Großfeld-Junioren, jedoch nur für die fairste Mannschaft pro Liga staffelübergreifend. Sämtliche Nachrichten des Sportgerichtes werden zukünftig über das elektronische Postfach im DFB-Net verteilt. Die Vereine sind allein zuständig, dass diese Meldungen auch den richtigen Adressaten erreicht. Neu ist auch, dass bei Spielverlegungen dem Staffelleiter nicht der Nachweis über die gezahlten 20 Euro vorgelegt werden muss, sondern nach der Halbserie eine Rechnung über alle Gebühren seitens des Fußballkreises ausgestellt wird.

Neu ist auch, dass 20 Minuten vor Beginn einer Partie der Spielbogen fix und fertig ausgestellt sein muss. „Es kann nicht sein, dass der Schiedsrichter manchmal noch den Mannschaften hinterherlaufen muss“, begründete Misdziol und stellte Strafen in Aussicht, wenn sich Verstöße dagegen häufen. Ebenso mahnte er zu pünktlichem Spielbeginn. Dass Unparteiische und Spieler oftmals minutenlang auf eine Mannschaft warten müssen, sei ein „No-go“.

Zukünftig erwartet Misdziol, wie auch die anderen Staffelleiter des Kreises, einen Anruf des gastgebenden Vereins bei witterungsbedingten Absagen eines Spieles. Dort sollen Grund, Maßnahmen und eventueller Nachholtermin bereits besprochen werden. Eine schriftliche Anzeige, mit Bestätigung der Platzsperre, reicht ab sofort nicht mehr aus. „Wir fordern alle Vereine auf, konstruktiv bei der Nachholeproblematik mitzuwirken“, sagte Misdziol und betonte, dass Ostern in jedem Fall erster Termin für Nachholespiele sein sollte.

Die Flutlichtproblematik sieht Misdziol nicht so eng wie der Landesverband. „Eine Lichtgrenze wird es bei uns vorerst nicht geben, auch keine Pflicht, ein Gutachten zu erbringen. Wenn beide Mannschaften der Meinung sind, dass man spielen kann, dann reicht es uns“, sagte der Staffelleiter. Ob man sich jedoch irgendwann dem FLB anpassen muss, ließ er offen. (dl)