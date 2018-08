Schizophrenie führte zu Ausraster

Holger Rudolph

Neuruppin/Lindow Der 34-jährige Neuruppiner Andy E. soll dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden. Er sei schuldunfähig. Zu diesem Urteil gelangte am Donnerstag das Landgericht Neuruppin. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Andy E. hatte in der Nacht zum 9. Dezember 2017 aus der Wohnung seiner Mutter in der dritten Etage eines Wohnblocks an der Lindower Ernst-Thälmann-Straße die Möbel aus dem Fenster geworfen, seine Schwester bedroht, einen Nachbarn mit dem Messer verletzt sowie zwei Autos beschädigt. Eigentlich hatte E. eine eigene Wohnung in Neuruppin. Doch diese nutzte er bereits seit 2015 nicht mehr, weil er sich ständig bedroht sah.

Die nächtliche Aktion, bei der ein Spezialeinsatzkommando die Wohnung stürmte, ist für den psychiatrischen Gutachter Ergebnis der schizophrenen Erkrankung von E., die dieser bereits seit Jahrzehnten habe. Feuer und Messer hätten schon bei weiteren Taten von E. eine Rolle gespielt. Der Gutachter machte eine zunehmende Tendenz aus. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es bei einer künftigen Tat schwerwiegende Auswirkungen für Menschen im Umfeld von Andy E. geben würde.