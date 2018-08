dpa

Berlin (dpa) Nach dem Brand mehrerer Autos auf dem Berliner Kurfürstendamm ermittelt der Staatsschutz zur Ursache. Es geht um die Frage, ob das Feuer gelegt wurde oder ob es fahrlässig entstand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Es würden Zeugen gesucht, die die Entstehung des Brandes beobachtet haben. Die Ermittlungen laufen den Angaben zufolge in alle Richtungen, eine politische Motivation könne nicht ausgeschlossen werden.

Laut Polizei hatte ein Zeuge am Mittwochnachmittag zunächst ein kleines Feuer unter einem Luxusauto bemerkt und die Feuerwehr gerufen. „Das Feuer setzte das Fahrzeug sehr schnell in Flammen“, so die Polizei. Vier weitere daneben geparkte Autos, darunter mehrere SUVs, seien ebenfalls durch den Brand beschädigt worden.